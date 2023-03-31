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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Maçı erken bitiren hakem takımları geri çağırdı

Maçı erken bitiren hakem takımları geri çağırdı
SPOR Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 4-2 kazanırken, maçta ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın sonuna 10 dakika ilave eden hakem Burak Olcar, 3 dakika kala müsabakayı bitirdi. Burak Olcar, düdüğü çaldığında dakika 97:45'i gösteriyordu. Kenardan gelen uyarı üzerine hatasını fark eden hakem, soyunma odasına doğru giden futbolcuları durdurarak sahaya geri çağırdı ve özür dileyerek maçın kalan kısmını oynattı. Diğer maçta ise Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Eyüpspor ise lider Samsun'un 7 puan gerisine düştü.

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Maçı erken bitiren hakem takımları geri çağırdı
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