Maçı erken bitiren hakem takımları geri çağırdı

SPOR Toto 1. Lig'in 29. haftasındamaçta ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın sonuna 10 dakika ilave eden hakem Burak Olcar, 3 dakika kala müsabakayı bitirdi. Burak Olcar, düdüğü çaldığında dakika 97:45'i gösteriyordu.maçın kalan kısmını oynattı. Diğer maçta ise