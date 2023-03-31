Maçı erken bitiren hakem takımları geri çağırdı

SPOR Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıyageldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 4-2kazanırken, maçta ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın sonuna 10 dakika ilave eden hakem Burak Olcar, 3 dakika kala müsabakayı bitirdi. Burak Olcar, düdüğü çaldığında dakika 97:45'i gösteriyordu. Kenardan gelen uyarı üzerinehatasını fark eden hakem, soyunmaodasına doğru giden futbolcularıdurdurarak sahaya geri çağırdı veözür dileyerek maçın kalan kısmını oynattı. Diğer maçta ise Sakaryaspor'a2-0 yenilen Eyüpspor ise liderSamsun'un 7 puan gerisine düştü.