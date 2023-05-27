Süper yolcular!

Muğla ekibi, Göztepe’yi 3-1 devirip bileti aldı. Eflatun-sarılılar da Sakaryaspor’u uzatmalarda 1-0 yenip turladı. İki takım, çift maç üzerinden yarı final oynayacak. Kazanan, Pendikspor ile Süper Lig’e çıkmak için kapışacak
Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı playoff'un ilk tur maçları dün oynandı. Bodrumspor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yeşil-beyazlıların gollerini Cenk Şen, İsmailKöybaşı (kendi kalesine) veUmar Aminu attı. Diğer karşılaşma ise büyük heyecana sahne oldu. Eyüpspor, normal süresi 0-0 sona eren müsabakada Sakaryaspor'u 120+1'inci dakikada Alpaslan Öztürk'ün müthişfüzesiyle 1-0 yenerek turladı. Bodrumspor ile Eyüpspor, iki maç üzerinden oynanacak turda finale çıkmaya çalışacak. Eşleşmenin kazananı, ligi3. bitirip doğrudan play-offfinaline kalan Pendikspor ile Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.
'AŞKIN OLAYIM' PERFORMANSI
G.SARAY'DAN Eyüpspor'a kiralık giden Alpaslan Öztürk, 120+1'de ceza sahası dışından attığı jeneriklik golüyle takımını galibiyete taşıdı. 29 yaşındaki stoper, maç sonrası ise soyunma odasında, G.Saraylı İcardi ile özdeşleşen, "Aşkın olayım" şarkısını hem dinledi hem söyledi. Bu görüntüler büyük etkileşim alırken, taktik tahtasında yazan, "Cesaret, ekipruhu. Biz kazanacağız" ifadeleri dikkat çekti.