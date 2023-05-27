Süper yolcular!

Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı playoff'un ilk tur maçları dün oynandı. Bodrumspor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yeşil-beyazlıların golleriniattı. Diğer karşılaşma ise büyük heyecana sahne oldu. Eyüpspor, normal süresi 0-0 sona eren müsabakada Sakaryaspor'u 120+1'inci dakikada1-0 yenerek turladı. Bodrumspor ile Eyüpspor, iki maç üzerinden oynanacak turda finale çıkmaya çalışacak. Eşleşmenin kazananı,Pendikspor ile Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.G.SARAY'DAN Eyüpspor'a kiralık giden Alpaslan Öztürk, 120+1'de ceza sahası dışından attığı jeneriklik golüyle takımını galibiyete taşıdı. 29 yaşındaki stoper, maç sonrası ise soyunma odasında, G.Saraylı İcardi ile özdeşleşen, "Aşkın olayım" şarkısını hem dinledi hem söyledi. Bu görüntüler büyük etkileşim alırken, taktik tahtasında yazan,ifadeleri dikkat çekti.