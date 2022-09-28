Dünya kupası için görülmemiş yatırım

İlk kez kış aylarında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı futbolseverler merakla bekliyor. 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan dev organizasyonun açılış maçındakarşı karşıya gelecek. Ev sahibi ülke ise Dünya Kupası için görülmemiş bir yatırım yaptı. Stadyumlarla birlikte oteller inşa eden Katar, çevre düzenlemeleri de eklenince şimdiye kadar 200 milyar dolar harcadı. Bu meblağ,olarak kayıtlara geçti.1994 yılında ABD'de düzenlenen turnuvayaharcanmıştı.kupada 2.3 milyar dolar,ortaklaşa düzenlediği organizasyona ise 7 milyar dolar yatırım yapılmıştı.4.3,3.6,15,ise 11.6 milyar dolarla Katar'ın bütçesine yaklaşamadı… 2022 için son teknolojiye göre 8 yeni stat inşa edildi. Yapımı hâlâ devam eden yeni otel ve konaklama tesisleri de mevcut. 21 Kasım'da start alacak bu dev şölene 1 milyon futbolseverin katılması bekleniyor.Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyumdan biri olan 40 bin kişilik Al Janoub, Katar'ın dhow teknelerinden ve ekonomisi için çok önemli olan incilerden ilham alınarak inşa edildi. Stadyumun, turnuvanın ardından bir lokal topluluk mekanı olarak kullanılması planlanıyor. Diğer 7 stadyum ise şunlar: Lusail (80 bin kişilik), Al Bayt (60 bin), Uluslararası Khalifa (45 bin 416), Education City (45 bin 350), Ahmad bin Ali (44 bin 740), Stadyum 974 (40 bin), Al Thumama (40 bin).