Pizzacı Fofana Dünya Kupası’nda

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna alınan isimlerinden biri olan Youssouf Fofana ilginç hayat hikâyesi ile dikkat çekiyor... 2013-15 yıllarında eğitim aldığı Clairefontaine Ulusal Futbol Enstitüsü'nde kendini gösteremeyen Fofana, para kazanmak için 16 yaşında pizzacıda çalışmaya başladı.Drancy'de patlama yapan genç futbolcu, 2017-18'de Strasbourg B takımına geçti ve 6 ay sonra da profesyonel oldu. İki sezon sonra 15 milyon Euro'ya Monaco'ya giden 23 yaşındaki orta saha, şimdi de Katar yolcuları arasına adını yazdırdı.Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülkeler, Brezilya-İsveç, Almanya-Arjantin ve Almanya-Yugoslavya/Sırbistan oldu. Tüm organizasyonlara katılma başarısı gösteren Brezilya ile kupalarda 12 kez boy gösteren İsveç, bugüne dek 7 kez birbirleriyle karşılaştı. Almanya ise Arjantin ve Yugoslavya/Sırbistan ile kupa tarihinde yine 7'şer kez karşılaştı.