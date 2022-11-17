Kupa günlüğü

İtalya'dan Katar'a pedal çevirdiler
DÜNYA Kupası'nı yerinden izlemek isteyen Arjantinli iki futbol tutkunu, zoru başararak 5 bin 500 kilometre
kat ederek bisikletle Katar'a gitti. Pablo Garcia ve Fernando Boca isimli sporseverler, 4 ay önce İtalya'dan başladıkları yolculuğu kupanın açılış haftasında tamamladı. Türkiye'deki rotalarında Ankara, Nevşehir ve Mardin'de konaklayan iki maceraperest, büyüleyici şehirlerden geçtiklerini sosyal medyadaki paylaşımlarında ifade ettiler.
Mane için hatimler indirildi
SAKATLIĞI bulunmasına rağmen Senegal Milli Takımı'na çağırılan Sadio Mane
için doğduğu köydeki insanlar harekete geçti. 30 yaşındaki oyuncunun inşa ettirdiği camide toplanan 35 imam, Mane'nin sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti.
45 hatim indirilirken imamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması adına da dua etti. Mane'nin takımının ilk maçında forma giyemeyeceği bildirilmişti.
Kazanan takıma 781 milyon
KUPAYI müzesine götürecek ülke 42 milyon dolar (781 milyon TL)
para ödülünün
sahibi olacak. İkinci takım 30 milyon doları (558 milyon TL)
kasasına koyacak.
Üçüncülüğü elde edecek ekip 27 milyon dolar (502 milyon TL)
, turnuvanın dördüncüsü 25 milyon dolar (465 milyon TL)
ödülü kazanacak.
Biletlere yoğun ilgi
BILET satışlarında patlama yaşanırken, takımlarını izlemek için taraftarlar Katar'a akın etti. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala 3 milyon bilet
satıldı. Organizasyona en fazla talep gösteren ülkeler; ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, BAE, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya
oldu. Biletler, 8 ila 1227 Sterlin (27 bin TL) arasında taraftarlara sunuluyor. 8'den 157 Sterlin'e kadar olanlar yalnızca Katar sakinlerine veriliyor.
Katar'da konaklama fiyatları el yakıyor
KATAR, otellerin dolmasından dolayı ülkeye gelecek taraftarların konaklaması için çadır kent kurdu. Al Shor sahil köyündeki iki kişilik çadırların geceliği ise el yakıyor.
Gelen misafirler, yaklaşık 180 ila 450 dolar (8 bin TL) arasında değişen fiyatlarla kalabiliyor. Odalarda klima, ebeveyn banyosu, kahve ve çay yapma olanakları dışında televizyon bulunuyor. Finale kalacak takımların taraftarları, yaklaşık 30 gün Katar'da konaklayacak.
Rüdiger alacağı tüm parayı bağışlayacak
ALMANYA Milli Takımı'nın yıldız stoperi Antonio Rüdiger, Dünya Kupası'ndan elde edeceği geliri bağışlayacağını açıkladı. Marca'nın haberine göre; 29 yaşındaki savunmacı, turnuvadan kazanacağı tüm primleri anne tarafından memleketi olan Sierra Leone'de
tedaviye ve daha iyi yaşam şartlarına ihtiyaç duyan 11 çocuk
için verecek. Real Madrid forması giyen Rüdiger, 2014'ten bu yana giydiği Almanya formasıyla 54 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.