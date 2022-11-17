Kupa günlüğü

DÜNYA Kupası'nı yerinden izlemek isteyen Arjantinli iki futbol tutkunu, zoru başararakkat ederek bisikletle Katar'a gitti. Pablo Garcia ve Fernando Boca isimli sporseverler, 4 ay önce İtalya'dan başladıkları yolculuğu kupanın açılış haftasında tamamladı.SAKATLIĞI bulunmasına rağmen Senegal Milli Takımı'na çağırılaniçin doğduğu köydeki insanlar harekete geçti.45 hatim indirilirken imamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması adına da dua etti. Mane'nin takımının ilk maçında forma giyemeyeceği bildirilmişti.KUPAYI müzesine götürecek ülkepara ödülününsahibi olacak. İkinci takımkasasına koyacak.Üçüncülüğü elde edecek ekip, turnuvanın dördüncüsüödülü kazanacak.BILET satışlarında patlama yaşanırken, takımlarını izlemek için taraftarlar Katar'a akın etti. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kalasatıldı. Organizasyona en fazla talep gösteren ülkeler;oldu. Biletler, 8 ila 1227 Sterlin (27 bin TL) arasında taraftarlara sunuluyor. 8'den 157 Sterlin'e kadar olanlar yalnızca Katar sakinlerine veriliyor.KATAR, otellerin dolmasından dolayı ülkeye gelecek taraftarların konaklaması için çadır kent kurdu.Gelen misafirler, yaklaşık 180 ila 450 dolar (8 bin TL) arasında değişen fiyatlarla kalabiliyor. Odalarda klima, ebeveyn banyosu, kahve ve çay yapma olanakları dışında televizyon bulunuyor.ALMANYA Milli Takımı'nın yıldız stoperi Antonio Rüdiger, Dünya Kupası'ndan elde edeceği geliri bağışlayacağını açıkladı. Marca'nın haberine göre; 29 yaşındaki savunmacı, turnuvadan kazanacağı tüm primleri anne tarafından memleketi olantedaviye ve daha iyi yaşam şartlarına ihtiyaç duyaniçin verecek.