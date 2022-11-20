Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için Katar’a gidiyor

FIFA 2022 Dünya Kupası bugün başlarken, çok özel konuklar da tarihi organizasyona tribünden tanıklık edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar Emiri Şeyh Ali Sani'nin davetlisi olarak bugün Katar'a gidiyor.
Başkan Erdoğan, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bu arada Türkiye, dünyanın en prestijli spor organizasyonunun güvenliğine katkı verecek. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler kapsamında Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.
SABAH SPOR KATAR 2022'DE
Yazarımız ÖMER ÜRÜNDÜL
bir kez daha devler arenasından
futbolseverlere SABAH SPOR
aracılığı ile seslenecek.
2022 Katar Dünya Kupası'ndaki
tarihi karşılaşmalar, Üründül'ün bakış açısı ile turnuva boyunca bu sayfalarda olacak.