Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için Katar’a gidiyor

FIFA 2022 Dünya Kupası bugün başlarken, çok özel konuklar da tarihi organizasyona tribünden tanıklık edecek.Başkan Erdoğan, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bu arada Türkiye, dünyanın en prestijli spor organizasyonunun güvenliğine katkı verecek. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler kapsamında Türkiye'nin görevlendirdiğibir kez daha devler arenasındanfutbolseverlere SABAH SPORaracılığı ile seslenecek.2022 Katar Dünya Kupası'ndakitarihi karşılaşmalar,