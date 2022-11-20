Dünyanın şöleni

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Tarihte ilk kez kış döneminde düzenlenecek olan organizasyon bugün ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'daki karşılaşma ile perdesini açacak.Katar, düzenleme hakkı kazandığı tarihten bu yana 12 yılda toplamharcama yaparak turnuvayı 'en pahalı' statüsüne sokarken 1 milyonu aşması beklenen ziyaretçiler için tesislerini de sil baştan yaptı.Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar,usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından 13, Asya ve Afrika kıtasından 5'er, Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtasından 4'er ve Okyanusya kıtasından 1 ülke mücadele edecek.Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında olmak üzere tam 5 kez bu kupayı en çok kazanan takım.2022 Dünya Kupası'nda açılış maçı, Katar ile Fenerbahçeli Valencia'nın formasını giydiği Ekvador arasında Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak. A Grubu müsabakası saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.2022 Dünya Kupası 5 farklı şehirde 8 farklı statta oynanacak.Al Bayt Stadı, Lusail Stadı, Al Janoub Stadı, Education City Stadı, Ahmed Bin Ali Stadı, Khalifa Stadı, Stat 974 ve Al Thumama Stadı, turnuvaya ev sahipliği yapacak.Final maçının oynanacağı Lusail Stadyumu'nda kupayı kaldıracak olan ülke 40 milyon doların (745 milyon TL) sahibi olacak.Bugün başlayacak turnuva boyunca ev sahibi Katar'da 1 milyon 200 bin kişinin konaklaması bekleniyor.Futbolunkalbinin yaklaşık 1 ay boyunca atacağı Dünya Kupası şöleninin bugün açılışı gerçekleşecek. Al Bayt Stadyumu'nda TSİ 17.30'da başlayacak seremoni izleyenlere görsel şov sunacak. Törende Güney Koreli pop yıldızıBollywood şarkıcısıve ABD'li grupve Kolombiyalıvesahne alacak.Yeşil sahaların iki efsanesi Messi ve Ronaldo, özel bir markanın reklamı için satranç oynarken birlikte poz verdi. Ezeli rakiplerin, Dünya Kupası öncesi İnstagram hesaplarından ortak paylaştıkları bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. Turnuvada 3 orta hakem ve 3 yardımcı kadın hakem yer alacak. Fransa'dan, Ruanda'danve Japon'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan, Meksika'danve ABD'denkupada görev yapacak.Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketleri sisteme aktarılacak.60 binBölgedeki halk tarafındanyüzyıllardır kullanılan"bayt al sha'ar"çadırlarından esinlenilerektasarlandı.80 binStadın cephesi, günlükhayatta el işi sanat eserlerininüzerindeki karmaşıkmotifleri yansıtıyor.Kupanın finalineev sahipliği yapacak.40 bin2015'te aynı yerde olanstadyum yıkılarak üzerineinşa edilirken, kullanılanmalzemelerinyüzde 80'i yıkılanstada ait.40 binAI Wakrah kentininbalıkçılık ve inci dalışıgeçmişinden esinlenilerekinşa edildi.40 binStat, Orta Doğu'dagiyilen gelenekseldokuma bir başlık olan"gahfiya" gibi görünmesiiçin tasarlandı.40 binİngilizce "EğitimŞehri" anlamına geliyor.Cephesindekielmas benzeri geometrikdesenler oluşturanüçgenler sayesindegüneş hareket ettikçerenk değiştirme özelliğiyleöne çıkıyor.40 binİçinde 3-2-1 müzesibulunuyor. Pele,Maradona ve Messi`ninde aralarındaki dünyafutbolunun efsaneleriniimzaladığı hatıra eşyalarıvar.40 binStat, 974 sökülmüş nakliyekonteynırındanyapıldı. Kupa bittiğindeyerinden kaldırılacak.Kupa tarihinin ilk"geçici" stadyumu.