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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Dünyanın şöleni

4 yıllık hasret bitti… 2022 FIFA Dünya Kupası bugün Katar'da başlıyor. Futbolseverlerin bayramı, kıtaları bir araya getiren dev turnuva ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmayla start alıyor. Tarihte ilk kez kışın düzenlenecek futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda milyarlarca insan 29 gün boyunca gözünü ekrandan ayırmayacak

UĞUR ÇEM
Dünyanın şöleni
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Tarihte ilk kez kış döneminde düzenlenecek olan organizasyon bugün ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'daki karşılaşma ile perdesini açacak. 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasındaki turnuvada 32 ülke 8 grupta şampiyonluk için mücadele edecek. Katar, düzenleme hakkı kazandığı tarihten bu yana 12 yılda toplam 300 milyar dolar harcama yaparak turnuvayı 'en pahalı' statüsüne sokarken 1 milyonu aşması beklenen ziyaretçiler için tesislerini de sil baştan yaptı. Körfez ülkesinin 5.4 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen organizasyonu ekranları başında ise 4 milyar kişinin seyretmesi bekleniyor.

FİNAL 18 ARALIK'TA OYNANACAK
Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Turnuvada son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek final 9- 10 Aralık'ta ve 13-14 Aralık'ta da yarı final karşılaşmaları oynanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Oynanacak 64 maç sonrasında dünyanın en büyüğü 18 Aralık'ta belli olacak.
Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından 13, Asya ve Afrika kıtasından 5'er, Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtasından 4'er ve Okyanusya kıtasından 1 ülke mücadele edecek.

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Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında olmak üzere tam 5 kez bu kupayı en çok kazanan takım.

AÇILIŞ MAÇI KATAR-EKVADOR
2022 Dünya Kupası'nda açılış maçı, Katar ile Fenerbahçeli Valencia'nın formasını giydiği Ekvador arasında Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak. A Grubu müsabakası saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

5 ŞEHİR 8 FARKLI STATTA DEV COŞKU
2022 Dünya Kupası 5 farklı şehirde 8 farklı statta oynanacak. Futbolseverler, Katar'ın yüzölçümü küçük bir ülke olmasından dolayı bir günde tüm maçları izleme fırsatı bulabilecek. Al Bayt Stadı, Lusail Stadı, Al Janoub Stadı, Education City Stadı, Ahmed Bin Ali Stadı, Khalifa Stadı, Stat 974 ve Al Thumama Stadı, turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Al Bayt Stadı'nda, final ise Lusail Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONUN ÖDÜLÜ 40 MİLYON DOLAR
Final maçının oynanacağı Lusail Stadyumu'nda kupayı kaldıracak olan ülke 40 milyon doların (745 milyon TL) sahibi olacak.

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Bugün başlayacak turnuva boyunca ev sahibi Katar'da 1 milyon 200 bin kişinin konaklaması bekleniyor.

KUPANIN AÇILIŞ TÖRENİ NEFES KESECEK!
Futbolun kalbinin yaklaşık 1 ay boyunca atacağı Dünya Kupası şöleninin bugün açılışı gerçekleşecek. Al Bayt Stadyumu'nda TSİ 17.30'da başlayacak seremoni izleyenlere görsel şov sunacak. Törende Güney Koreli pop yıldızı Jung Kook, Bollywood şarkıcısı Nora Fatehi ve ABD'li grup Black Eyed Peas ve Kolombiyalı J Balvin, Nicki Minaj, Myriam Fares ve Sean Paul sahne alacak.



KİM KAZANACAK?
Yeşil sahaların iki efsanesi Messi ve Ronaldo, özel bir markanın reklamı için satranç oynarken birlikte poz verdi. Ezeli rakiplerin, Dünya Kupası öncesi İnstagram hesaplarından ortak paylaştıkları bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

İLK KEZ KADIN HAKEM
Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. Turnuvada 3 orta hakem ve 3 yardımcı kadın hakem yer alacak. Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Diaz Medina ve ABD'den Kathryn Nesbitt kupada görev yapacak.

OFSAYT GÖZDEN KAÇMAYACAK
Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketleri sisteme aktarılacak.

İŞTE STATLAR
AL BAYT STADYUMU
Kapasite 60 bin
Özelliği: Bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlandı.

LUSAİL STADYUMU
Kapasite 80 bin
Özelliği: Stadın cephesi, günlük hayatta el işi sanat eserlerinin üzerindeki karmaşık motifleri yansıtıyor. Kupanın finaline ev sahipliği yapacak.

AHMED BİN ALİ STADYUMU
Kapasite 40 bin
Özelliği: 2015'te aynı yerde olan stadyum yıkılarak üzerine inşa edilirken, kullanılan malzemelerin yüzde 80'i yıkılan stada ait.

AL JANOUB STADYUMU
Kapasite 40 bin
Özelliği: AI Wakrah kentinin balıkçılık ve inci dalışı geçmişinden esinlenilerek inşa edildi.

AL THUMAMA STADYUMU
Kapasite 40 bin
Özelliği: Stat, Orta Doğu'da giyilen geleneksel dokuma bir başlık olan "gahfiya" gibi görünmesi için tasarlandı.

EDUCATİON CİTY STADYUMU
Kapasite 40 bin
Özelliği: İngilizce "Eğitim Şehri" anlamına geliyor. Cephesindeki elmas benzeri geometrik desenler oluşturan üçgenler sayesinde güneş hareket ettikçe renk değiştirme özelliğiyle öne çıkıyor.

KHALİFA STADYUMU
Kapasite 40 bin
Özelliği: İçinde 3-2-1 müzesi bulunuyor. Pele, Maradona ve Messi`nin de aralarındaki dünya futbolunun efsanelerini imzaladığı hatıra eşyaları var.

974 STADYUMU
Kapasite 40 bin
Özelliği: Stat, 974 sökülmüş nakliye konteynırından yapıldı. Kupa bittiğinde yerinden kaldırılacak. Kupa tarihinin ilk "geçici" stadyumu.

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