Dünyanın şöleni

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Tarihte ilk kez kış döneminde düzenlenecek olan organizasyon bugün ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'daki karşılaşma ile perdesini açacak. 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasındaki turnuvada 32 ülke 8 grupta şampiyonluk için mücadele edecek.
Katar, düzenleme hakkı kazandığı tarihten bu yana 12 yılda toplam 300 milyar dolar
harcama yaparak turnuvayı 'en pahalı' statüsüne sokarken 1 milyonu aşması beklenen ziyaretçiler için tesislerini de sil baştan yaptı. Körfez ülkesinin 5.4 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen organizasyonu ekranları başında ise 4 milyar kişinin seyretmesi bekleniyor.
FİNAL 18 ARALIK'TA OYNANACAK
Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme
usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Turnuvada son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek final 9- 10 Aralık'ta ve 13-14 Aralık'ta da yarı final karşılaşmaları oynanacak.
Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Oynanacak 64 maç sonrasında dünyanın en büyüğü 18 Aralık'ta belli olacak.
Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından 13, Asya ve Afrika kıtasından 5'er, Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtasından 4'er ve Okyanusya kıtasından 1 ülke mücadele edecek.
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Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında olmak üzere tam 5 kez bu kupayı en çok kazanan takım.
AÇILIŞ MAÇI KATAR-EKVADOR
2022 Dünya Kupası'nda açılış maçı, Katar ile Fenerbahçeli Valencia'nın formasını giydiği Ekvador arasında Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak. A Grubu müsabakası saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
5 ŞEHİR 8 FARKLI STATTA DEV COŞKU
2022 Dünya Kupası 5 farklı şehirde 8 farklı statta oynanacak. Futbolseverler, Katar'ın yüzölçümü küçük bir ülke olmasından dolayı bir günde tüm maçları izleme fırsatı bulabilecek.
Al Bayt Stadı, Lusail Stadı, Al Janoub Stadı, Education City Stadı, Ahmed Bin Ali Stadı, Khalifa Stadı, Stat 974 ve Al Thumama Stadı, turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Al Bayt Stadı'nda, final ise Lusail Stadı'nda oynanacak.
ŞAMPİYONUN ÖDÜLÜ 40 MİLYON DOLAR
Final maçının oynanacağı Lusail Stadyumu'nda kupayı kaldıracak olan ülke 40 milyon doların (745 milyon TL) sahibi olacak.
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Bugün başlayacak turnuva boyunca ev sahibi Katar'da 1 milyon 200 bin kişinin konaklaması bekleniyor.
KUPANIN AÇILIŞ TÖRENİ NEFES KESECEK!
Futbolun
kalbinin yaklaşık 1 ay boyunca atacağı Dünya Kupası şöleninin bugün açılışı gerçekleşecek. Al Bayt Stadyumu'nda TSİ 17.30'da başlayacak seremoni izleyenlere görsel şov sunacak. Törende Güney Koreli pop yıldızı Jung Kook,
Bollywood şarkıcısı Nora Fatehi
ve ABD'li grup Black Eyed Peas
ve Kolombiyalı J Balvin, Nicki Minaj, Myriam Fares
ve Sean Paul
sahne alacak.
KİM KAZANACAK?
Yeşil sahaların iki efsanesi Messi ve Ronaldo, özel bir markanın reklamı için satranç oynarken birlikte poz verdi. Ezeli rakiplerin, Dünya Kupası öncesi İnstagram hesaplarından ortak paylaştıkları bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.
İLK KEZ KADIN HAKEM
Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. Turnuvada 3 orta hakem ve 3 yardımcı kadın hakem yer alacak. Fransa'dan Stephanie Frappart
, Ruanda'dan Salima Mukasanga
ve Japon Yoshimi Yamashita
'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan Neuza Back
, Meksika'dan Karen Diaz Medina
ve ABD'den Kathryn Nesbitt
kupada görev yapacak.
OFSAYT GÖZDEN KAÇMAYACAK
Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketleri sisteme aktarılacak.
İŞTE STATLAR
AL BAYT STADYUMU
Kapasite
60 bin
Özelliği:
Bölgedeki halk tarafından
yüzyıllardır kullanılan
"bayt al sha'ar"
çadırlarından esinlenilerek
tasarlandı.
LUSAİL STADYUMU
Kapasite
80 bin
Özelliği:
Stadın cephesi, günlük
hayatta el işi sanat eserlerinin
üzerindeki karmaşık
motifleri yansıtıyor.
Kupanın finaline
ev sahipliği yapacak.
AHMED BİN ALİ STADYUMU
Kapasite
40 bin
Özelliği:
2015'te aynı yerde olan
stadyum yıkılarak üzerine
inşa edilirken, kullanılan
malzemelerin
yüzde 80'i yıkılan
stada ait.
AL JANOUB STADYUMU
Kapasite
40 bin
Özelliği:
AI Wakrah kentinin
balıkçılık ve inci dalışı
geçmişinden esinlenilerek
inşa edildi.
AL THUMAMA STADYUMU
Kapasite
40 bin
Özelliği:
Stat, Orta Doğu'da
giyilen geleneksel
dokuma bir başlık olan
"gahfiya" gibi görünmesi
için tasarlandı.
EDUCATİON CİTY STADYUMU
Kapasite
40 bin
Özelliği:
İngilizce "Eğitim
Şehri" anlamına geliyor.
Cephesindeki
elmas benzeri geometrik
desenler oluşturan
üçgenler sayesinde
güneş hareket ettikçe
renk değiştirme özelliğiyle
öne çıkıyor.
KHALİFA STADYUMU
Kapasite
40 bin
Özelliği:
İçinde 3-2-1 müzesi
bulunuyor. Pele,
Maradona ve Messi`nin
de aralarındaki dünya
futbolunun efsanelerini
imzaladığı hatıra eşyaları
var.
974 STADYUMU
Kapasite
40 bin
Özelliği:
Stat, 974 sökülmüş nakliye
konteynırından
yapıldı. Kupa bittiğinde
yerinden kaldırılacak.
Kupa tarihinin ilk
"geçici" stadyumu.