İkiyüzlü Avrupa!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası öncesi düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Katar'la ilgili eleştirilere kızan Infantino, sert ifadeler kullandı.Ev sahibi ülkenin hazırlıklar sırasında insan haklarını hiçe saydığı yönündeki yorumlara tepki gösteren FIFA Başkanı,Eğer Avrupa, bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa, bu işçilerin bir kısmının çalışmak üzere Avrupa'ya gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir.Bu tek taraflı ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür. Neden kimsenin kaydedilen ilerlemeyi görmediğini merak ediyorum" diye konuştu."Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Elbette Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir işçi değilim.diyen Gianni İnfantino, statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışının yasaklanmasıyla ilgili soruya iseyanıtını verdi.Dünya Kupası oynayınca özellikle Avrupa kıtasında forma giyen oyuncuların form grafiği yüksek. 2018, Hırvatistan gibi sürpriz bir finalist çıkarmıştı.Güney Amerika'nın iki büyüğü Arjantin ve Brezilya'nın yolları yarı finalde kesişiyor. Son şampiyon Fransa'da Pogba ve Kante yok. Kaliteli ama genç orta saha, bakalım oyunu nasıl tutacak.İspanyollar iyi başlarlarsa bence önleri açık. İngilizler ise EURO 2020'den sonra aynı futbolu oynarlarsa yarı final görebilirler. Bayern Münih damgalı Almanya'yı elbette yok saymıyorum.Dünya Kupası'nın bir sihri vardır ve ilk düdük çaldığı andan itibaren bu sihir tüm futbolseverleri etkisi altına alır. Futbolun en büyük heyecan zirvesi.Bu haftadan itibaren hep beraber her gün yine bu heyecanı hissedeceğiz ve içten içe de mutlu olacağız. Klasikleşmiş favoriler var. Almanya, Brezilya, Arjantin, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkeler yine başlangıç noktasında en çok konuşulacaklar olacak.Geçen Dünya Kupası'nda Hırvatistan çok başarılıydı. Bu turnuvada da başta favori görülmeyen ama önemli işler yapabilecek ülkeler de bekliyoruz.