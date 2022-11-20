İkiyüzlü Avrupa!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası öncesi düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Katar'la ilgili eleştirilere kızan Infantino, sert ifadeler kullandı.
Ev sahibi ülkenin hazırlıklar sırasında insan haklarını hiçe saydığı yönündeki yorumlara tepki gösteren FIFA Başkanı, "Ben Avrupalı'yım. Dünyanın dört bir yanında 3 bin yıldır yaptıklarımız için, ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz.
Eğer Avrupa, bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa, bu işçilerin bir kısmının çalışmak üzere Avrupa'ya gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir. Onlara biraz gelecek ve umut verebilirler. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz.
Bu tek taraflı ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür. Neden kimsenin kaydedilen ilerlemeyi görmediğini merak ediyorum" diye konuştu.
3 SAAT BİRA İÇMEZSENİZ ÖLMEZSİNİZ
"Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Elbette Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa ve zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum"
diyen Gianni İnfantino, statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışının yasaklanmasıyla ilgili soruya ise "FIFA'nın kuralları böyle. Günde üç saat boyunca bira içemezseniz, hayatta kalacağınızı düşünüyorum"
yanıtını verdi.
2 GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK: HERKES İDDİALI GELDİ
Kasım-Aralık'ta
Dünya Kupası oynayınca özellikle Avrupa kıtasında forma giyen oyuncuların form grafiği yüksek. 2018, Hırvatistan gibi sürpriz bir finalist çıkarmıştı. Bir taraftan da 1998'den beri kupayı kazananlar, bir sonraki turnuvada (Brezilya 2006 hariç) gruptan çıkamayıp evlerine döndüler.
Güney Amerika'nın iki büyüğü Arjantin ve Brezilya'nın yolları yarı finalde kesişiyor. Son şampiyon Fransa'da Pogba ve Kante yok. Kaliteli ama genç orta saha, bakalım oyunu nasıl tutacak. Katar'daki en iyi teknik adamlardan bir tanesi kesinlikle Luis Enrique.
İspanyollar iyi başlarlarsa bence önleri açık. İngilizler ise EURO 2020'den sonra aynı futbolu oynarlarsa yarı final görebilirler. Bayern Münih damgalı Almanya'yı elbette yok saymıyorum.
ALİ GÜLTİKEN:SÜRPRİZLERİ BEKLİYORUZ
Dünya Kupası'nın bir sihri vardır ve ilk düdük çaldığı andan itibaren bu sihir tüm futbolseverleri etkisi altına alır. Futbolun en büyük heyecan zirvesi. Ülke fark etmiyor, nerede olursa olsun bütün dünyanın merkezi haline geliyor.
Bu haftadan itibaren hep beraber her gün yine bu heyecanı hissedeceğiz ve içten içe de mutlu olacağız. Klasikleşmiş favoriler var. Almanya, Brezilya, Arjantin, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkeler yine başlangıç noktasında en çok konuşulacaklar olacak. Ama her Dünya Kupası'nın unutulmaz tatlarından bir tanesi, ortaya çıkan sürpriz favorilerdir.
Geçen Dünya Kupası'nda Hırvatistan çok başarılıydı. Bu turnuvada da başta favori görülmeyen ama önemli işler yapabilecek ülkeler de bekliyoruz.