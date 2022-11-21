TURNUVANIN favorilerinden gösterilen ancak sakatlıklara bir de Benzema'nın eklenmesi ile hayal kırıklığı yaşayan Fransızlar'a, teknik direktör Didier Deschamps'tan mesaj geldi. Real Madrid'li yıldızın olmamasının üzüntü verdiğini ancak geniş kadroları olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı,diye konuştu.Dünya Kupası'nda herkesin merakla beklediği Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun buluştuğu reklam, milyonlarca beğeni ile rekora koşuyor.İNGILTERE Milli Takımı, bugün oynanacak İran maçı için hazırlıklarını tamamlarken oyuncular sıcak havadan bir hayli etkilendi.Sporcular sık sık makinelerin yanına giderek kendilerine geldiBELÇIKA'DA takımın yıldızı Romelu Lukaku'nun ancak son grup maçına yetişebileceği açıklandı. 29 yaşındaki oyuncunun çarşamba günü oynanacak Kanada karşılaşmasının yanı sıra Fas mücadelesinde de yer alamayacağı vurgulandı.DÜNYA Kupası öncesi Ronaldo'nun Manchester United için yaptığı açıklamalar olay yaratırken milli takımda da Bruno Fernandes ile sorun yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. İkili bu durumu yalanlarken, Portekiz'in savunma oyuncusu Ruben Neves duruma açıklık getirdi: