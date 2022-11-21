Şok! Benzema yok
TURNUVANIN favorilerinden gösterilen ancak sakatlıklara bir de Benzema'nın eklenmesi ile hayal kırıklığı yaşayan Fransızlar'a, teknik direktör Didier Deschamps'tan mesaj geldi. Real Madrid'li yıldızın olmamasının üzüntü verdiğini ancak geniş kadroları olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kaliteli bir kadromuz var. Onlara güveniyorum. Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz"
diye konuştu.
Milyonların satrancı
Dünya Kupası'nda herkesin merakla beklediği Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun buluştuğu reklam, milyonlarca beğeni ile rekora koşuyor. İki efsanenin satranç oynarken çekilen fotoğrafı, sosyal medya hesaplarından paylaşılırken toplam beğeni 30 milyona ulaştı.
İngilizler'e soğuk hava!
İNGILTERE Milli Takımı, bugün oynanacak İran maçı için hazırlıklarını tamamlarken oyuncular sıcak havadan bir hayli etkilendi. 33 derece sıcaklıkta idman yapan futbolcuların yardımına sahaya getirilen soğuk hava makinaları yetişti.
Sporcular sık sık makinelerin yanına giderek kendilerine geldi
Lukaku yok Batshuayi sahaya!
BELÇIKA'DA takımın yıldızı Romelu Lukaku'nun ancak son grup maçına yetişebileceği açıklandı. 29 yaşındaki oyuncunun çarşamba günü oynanacak Kanada karşılaşmasının yanı sıra Fas mücadelesinde de yer alamayacağı vurgulandı. Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi'nin sahada olması bekleniyor.
Portekiz bölünmedi!
DÜNYA Kupası öncesi Ronaldo'nun Manchester United için yaptığı açıklamalar olay yaratırken milli takımda da Bruno Fernandes ile sorun yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. İkili bu durumu yalanlarken, Portekiz'in savunma oyuncusu Ruben Neves duruma açıklık getirdi: "Herhangi bir sorun yok. Portekiz bölünmedi!"