Nelsson: Yapılan uğurlamayı unutamam

Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı'yla mücadele edecek olan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı taraftarların Katar'a gelirken kendisini uğurlamasını unutamadığını söyledi. 24 yaşındaki stoper, "G.Saraylı taraftarlar Danimarka'ya geldiğimde beni karşıladılar. Katar'a gelirken de çok iyi uğurladılar. Benim için çok anlamlıydı" dedi. Son şampiyon Fransa, Avustralya ve Tunus ile karşılaşacakları D Grubu'ndaki son 16 turu şanslarını da değerlendiren Nelsson, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Bu zor olacak çünkü turnuvada çok güçlü takımlar var. Ancak bunu başarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.