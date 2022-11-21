Tek kişilik dev kadro

Arap dünyasından bir ülkede ilk kez gerçekleştirilen ve kış aylarında yapılan Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasına, Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia damga vurdu. İki takım arasındaki fark,deyimini bile aşıyordu ilk 15 dakika geride kaldığında... Valencia'nın daha 2. dakikadaki golü, Ekvadorlu oyuncunungeçersiz sayıldı…16'da ceza sahası içine cepheden deparını atan Valencia yerde kalınca top da beyaz noktaya koyuldu. Valencia, rahat vuruşla Ekvador'u öne geçirdi. 31'de iseSonrasında Ekvador vites küçülttü, Katar gol hevesi olsa da kalite olarak bunun çok uzağında olduğunu gösterdi… Güney Amerika ekibi rahat galibiyetle ikinci tur için ilk adımı attı. Bu arada Valencia, 77. dakikada sekerek kenara geldi, yerine Jose Cifuentes oyuna dahil oldu.77 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, 38 kez topla buluştu. 2 gol atarken, 3 kez rakip ceza sahası içinde topa temas etti. 2 şutunun 2'sinde de çerçeveyi buldu. 9 ikili mücadele kazandı. 2 çalım attı.