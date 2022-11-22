İngilizler viraneye çevirdi

'Futbolun beşiği' deyimi ile sürekli turnuvalara başlayan, kendi evindeki 1966 Dünya Kupası dışında zafere ulaşamayan İngiltere bu kez farklı başladı:İran bırakın direnmeyi, skor 3-0 olduğunda bile daha da fark yememek adına kendi yarı sahasının ilerisine adım atmadı. Topu kullanmayı zaten aklının ucundan geçirmeyen İran'a karşı Gareth Southgate de savunmasını daha da öne çıkarınca ip iyice koptu.İran kalecisi Alireza Beiranvand, takım arkadaşı Kayserispor forması giyen Majid Hosseini ile çarpışması sonrasında oyunu yarıda bıraktı. Burnuna aldığı darbenin ardından uzun süre yerde kalan 30 yaşındaki file bekçisi tedavisi yapılması sonrasında oyuna devam etti. Ancak 1 dakika sonra değişiklik işareti yaparak yere oturdu. Bu sakatlık nedeniyle maçın ilk yarısı 14 dakika uzatıldı.İngiltere başta olmak üzere bazı milli takımların cinsel yönelimleri temsil eden pazubandı ile çıkmak istemesi sonrasında FIFA sert yaptırım alacaklarını açıklamıştı. FIFA ilk etapta bu pazubandını takan oyuncuya maç başlamadan sarı kart gösterileceğini duyururken İngiltere kaptanı Kane geri adım atıp "Ayrımcılığa hayır" yazılı bant ile çıktı.İran Milli Takımı oyuncuları, maç öncesindeki seremonide milli marşlarını okumadı. Futbolcuların ülkelerinde yaşanan olaylar nedeniyle protesto amaçlı bu kararı aldıkları öğrenildi.