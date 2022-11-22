Kramponu yoktu şimdi altına koşuyor!

Süper Lig'deyer alan Fenerbahçeli EnnerValencia, klasını konuşturmayamilli takımda da devam ediyor.2022 Dünya Kupası'nın açılışmaçındabaşroldeiki kez ağları havalandıran, bir vuruşu dageçerli sayılmayan Valencia vardı. 33yaşındaki futbolcu, bu başarısıyla dünyabasınından büyük övgü aldı.Valencia'nındüşünüldüğünde,bir sakatlık yaşamazsa Dünya Kupası'ndaaltın ayakkabı için en güçlü adaylardan biri olması,Futbolcu olmak için 15 yaşındaailesinden ayrılan, Fenerbahçe'ye imza atmadanönce kız kardeşinin fidye için kaçırılması ile şokyaşayan oyuncu, 33 yaşından sonra hem kulübühem de milli takımda başarının keyfini sürüyor.Valencialı Ekvador, kolayca kazandı!Valencia, Katar'ın açılış partisini mahvetti.Ekvadorlu Valencia, futbol dersi verdi.Milli kahraman, Enner Valencia!Valencia'ya sahip olmanın zenginliği.Enner Valencia Ekvador için Dünya Kupası rekorları kırdı.Enner Valencia parladı, Ekvador kazandı.Ekvadorun Süperman'i.Valencia ev sahibinin hayallerini bitirdi.Enner Valencia Altın Ayakkabı liderliğini erkenden ele geçirdi.Valencia'nın başarısıyla gurur duyanF.Bahçe, gözünü MichyBatshuayi'ye çevirdi.Belçika'da RomeluLukaku'nun sakatlığınedeniyle grubun ilk ikimaçını kaçıracak olmasıBatshuayi'nin 11'desahaya çıkma şansınıartırdı. Sarı-lacivertilerkarşılaşmalarındaBatsman'dangol bekliyor.