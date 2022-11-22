Kramponu yoktu şimdi altına koşuyor!

Süper Lig'de 13 golle zirvede
yer alan Fenerbahçeli Enner
Valencia, klasını konuşturmaya
milli takımda da devam ediyor.
2022 Dünya Kupası'nın açılış
maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yenerken,
başrolde
iki kez ağları havalandıran, bir vuruşu da
geçerli sayılmayan Valencia vardı. 33
yaşındaki futbolcu, bu başarısıyla dünya
basınından büyük övgü aldı. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 23 maçta 17 gole ulaşıp kariyerinin zirvesine çıktı.
FUTBOL AŞKINA 15 YAŞINDA EVDEN AYRILDI
Valencia'nın ilk kramponunu, sağdığı sütleri satarak biriktirdiği parayla aldığı
düşünüldüğünde,
bir sakatlık yaşamazsa Dünya Kupası'nda
altın ayakkabı için en güçlü adaylardan biri olması, inandığında başarmanın da en büyük örneğini oluşturuyor.
Futbolcu olmak için 15 yaşında
ailesinden ayrılan, Fenerbahçe'ye imza atmadan
önce kız kardeşinin fidye için kaçırılması ile şok
yaşayan oyuncu, 33 yaşından sonra hem kulübü
hem de milli takımda başarının keyfini sürüyor.
İŞTE O YORUMLAR
L'EQUIPE (Fransa):
Valencialı Ekvador, kolayca kazandı!
LA NACİON (Arjantin):
Valencia, Katar'ın açılış partisini mahvetti.
HERALDO (Arjantin):
Ekvadorlu Valencia, futbol dersi verdi.
AS (İspanya):
Milli kahraman, Enner Valencia!
MARCA (İspanya):
Valencia'ya sahip olmanın zenginliği.
UOL ESPORTE (Brezilya):
Enner Valencia Ekvador için Dünya Kupası rekorları kırdı.
RECORD (Portekiz):
Enner Valencia parladı, Ekvador kazandı.
REUTERS:
Ekvadorun Süperman'i.
EUROPA PRESS:
Valencia ev sahibinin hayallerini bitirdi.
YAHOO:
Enner Valencia Altın Ayakkabı liderliğini erkenden ele geçirdi.
ŞİMDİ GÖZLER BATSMAN'DA
Valencia'nın başarısıyla gurur duyan
F.Bahçe, gözünü Michy
Batshuayi'ye çevirdi.
Belçika'da Romelu
Lukaku'nun sakatlığı
nedeniyle grubun ilk iki
maçını kaçıracak olması
Batshuayi'nin 11'de
sahaya çıkma şansını
artırdı. Sarı-lacivertiler yarınki Kanada ve 27 Kasım'daki Fas
karşılaşmalarında
Batsman'dan
gol bekliyor.