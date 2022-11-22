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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Portakal’ın tadı geç geldi

Hollanda, Afrika’nın şampiyonu Senegal’i son dakikalarda bulduğu gollerle devirip galibiyete uzandı

Portakal’ın tadı geç geldi
Dünya Kupası A Grubu maçında Afrika'nın son şampiyonu Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Temposu oldukça düşük geçen mücadelede gol pozisyonları da mumla arandı. 17'de Gakpo'nun sağ kanattan ortasında Blind'in vuruşu dışarı çıktı. İkinci yarıdaki mücadele de bir hayli kısırdı. 74'te İsmail Jakobs'un sert şutunu kaleci Noppert çıkardı. 85'te sahneye çıkan Gakpo, kafa vuruşuyla Hollanda'yı öne geçirdi. 90+8'de Klaassen skoru ilan etti: 2-0. Maça yedek başlayan Beşiktaşlı Weghorst ise süre alamadı.
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Portakal’ın tadı geç geldi
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