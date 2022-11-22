Talep eden değil edilen ülkeyiz!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin özel davetlisi olarak 2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış törenine katılan ve Fenerbahçeli Valencia'nın golleriyle Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği ilk maçı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası başvuruları için de görüşlerini paylaşan Erdoğan, şöyle devam etti:Türkiye'nin organizasyon becerisi zaten tüm dünyanın malumu.Artık Türkiye bu konularda talep eden değil, talep edilen bir ülke. O yüzden biz kendimize güveniyoruz."A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile oynadığı hazırlık maçlarını seyrettiğini açıklayan Erdoğan, Ay-Yıldızlılar için de şu yorumu yaptı: "Bu iki maçta da takımı daha toparlanmış, daha diri gördüm.Özellikle son aylarda bayağı genç bir takımımız oluştu. İnşallah bu genç takımımızla bizler,dedirtebiliriz."Şampiyonadaki favori takımı sorulan Başkan Erdoğan, "Bunlar daha ilk maçlar. Buradan bir tespit yapabilmek,' demek kolay bir iş değil. İlk maçlar bittikten sonra havayı görmek lazım." dedi.Dünya Kupası açılış maçına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin özel davetlisi olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diğer liderlerin büyük ilgisi vardı.CÜNEYT ŞEN