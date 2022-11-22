Talep eden değil edilen ülkeyiz!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin özel davetlisi olarak 2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış törenine katılan ve Fenerbahçeli Valencia'nın golleriyle Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği ilk maçı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası başvuruları için de görüşlerini paylaşan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye olarak hem dünyada en modern ve en yeni statlarımızla hem teknik açıdan güçlü yönlerimizle hem kapasitemizle bu organizasyonların en iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok.
'TÜM DÜNYA BECERİLERİMİZİ BİLİYOR'
Türkiye'nin organizasyon becerisi zaten tüm dünyanın malumu. Bununla birlikte tabii biliyorsunuz 2023 Şampiyonlar Ligi finali de haziran ayında İstanbul'da oynanacak.
Artık Türkiye bu konularda talep eden değil, talep edilen bir ülke. O yüzden biz kendimize güveniyoruz."
'MİLLİ TAKIM'IN HAVASI DEĞİŞTİ'
A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile oynadığı hazırlık maçlarını seyrettiğini açıklayan Erdoğan, Ay-Yıldızlılar için de şu yorumu yaptı: "Bu iki maçta da takımı daha toparlanmış, daha diri gördüm. Tabii bir de milli takımımız şu anda daha gençleşmiş ve farklı bir havası var.
Özellikle son aylarda bayağı genç bir takımımız oluştu. İnşallah bu genç takımımızla bizler, 'dünyada biz de varız'
dedirtebiliriz."
'FAVORİ İÇİN ERKEN'
Şampiyonadaki favori takımı sorulan Başkan Erdoğan, "Bunlar daha ilk maçlar. Buradan bir tespit yapabilmek, 'şu favoridir
' demek kolay bir iş değil. İlk maçlar bittikten sonra havayı görmek lazım. Ondan sonra belki bir karara varılabilir
" dedi.
ERDOĞAN'A BÜYÜK İLGİ
Dünya Kupası açılış maçına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin özel davetlisi olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diğer liderlerin büyük ilgisi vardı.
HABER:
CÜNEYT ŞEN