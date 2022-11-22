TSK’dan koruma kalkanı

Türk polisi,Dünya Kupası için 3 bin kişiyi aşkın görev ekibi ile birlikte Katar'da güvenliği sağlarken Türk Silahlı Kuvvetleri de önemli bir misyon üstleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulünün ardındanTürkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu. Mehmetçik, turnuva süresince özellikle sivillerin KBRN kirliliğinden korunması ve arındırılması için görev yapacak.