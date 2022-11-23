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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Lewandowski fırsatı kaçırdı

Lewandowski fırsatı kaçırdı
Dünya Kupası'nda bir üzüntü de Polonya yaşadı. Meksika ile Polonya 0-0 berabere kaldı. Beklenilenin aksine Meksika'nın daha etkili oynadığı bir mücadele oldu. Teknik direktör Gerardo Martino'nun ekibi, rakip kaleye 11 şut gönderirken tam 33 orta yaptı. Ayrıca topla oynamada da Polonya'ya %61'e 39 üstünlük kurdu. Ancak Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski, Meksika'nın bu üstünlüğünü gölgeleme fırsatını tepti. Tecrübeli futbolcu, 58. dakikada penaltı kaçırdı. Atışı kurtaran kaleci Ochoa büyük sevinç yaşadı.
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Lewandowski fırsatı kaçırdı
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