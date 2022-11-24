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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Batshuayi’den sevgilerle

Davies’in penaltı kaçırdığı ve Kanada’nın öne geçme fırsatını teptiği maçta Belçika, F.Bahçe’nin forveti Batshuayi’nin golüyle 3 puanı söktü aldı

Batshuayi’den sevgilerle
Dünya Kupası F Grubu'nda dün Süper Lig derbisi yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'nin attığı golle Belçika, Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba'nın formasını giydiği Kanada'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Kanada penaltı kazanırken, Alphonso Davies'in vuruşunda kaleci Courtois topu kurtardı. Bu hatayı affetmeyen isim ise Batshuayi oldu. 29 yaşındaki forvet, 44'te Alderweireld'in orta sahanın gerisinden attığı uzun pasa iyi hareketlenerek savunmanın arkasına sarktı, sert plasesiyle takımına galibiyeti getirdi. 39 yaşındaki Atiba ise 58'de oyundan alındı. G.Saray'ın Belçikalı oyuncusu Mertens de yedek kulübesinden çıkamadı.
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Batshuayi’den sevgilerle
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