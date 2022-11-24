Batshuayi’den sevgilerle

Dünya Kupası F Grubu'nda dün Süper Lig derbisi yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'nin attığı golle Belçika, Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba'nın formasını giydiği Kanada'yı
1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Kanada penaltı kazanırken, Alphonso Davies'in vuruşunda kaleci Courtois
topu kurtardı. Bu hatayı affetmeyen isim ise Batshuayi oldu. 29 yaşındaki forvet, 44'te Alderweireld'in orta sahanın gerisinden attığı uzun pasa iyi hareketlenerek savunmanın arkasına sarktı, sert plasesiyle takımına galibiyeti getirdi.
39 yaşındaki Atiba ise 58'de oyundan alındı. G.Saray'ın Belçikalı oyuncusu Mertens
de yedek kulübesinden çıkamadı.