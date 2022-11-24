Batshuayi’den sevgilerle

Dünya Kupası F Grubu'nda dün Süper Lig derbisi yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'nin attığı golle Belçika,1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Kanada penaltı kazanırken, Alphonso Davies'in vuruşundatopu kurtardı. Bu hatayı affetmeyen isim ise Batshuayi oldu. 29 yaşındaki forvet, 44'te39 yaşındaki Atiba ise 58'de oyundan alındı. G.Saray'ın Belçikalı oyuncusude yedek kulübesinden çıkamadı.