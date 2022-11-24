Fas, Hırvatlar’a geçit vermedi

Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde 28 Mart'ta Bursa'da ağırlayacağı Hırvatistan, Beşiktaşlı Romain Saiss'in de formasını giydiği Fas ile 0-0 berabere kaldı. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan F Grubu karşılaşmasında
Hırvatistan topa daha çok sahip olmasına (%64.8 - %35.2)
rağmen aradığı golü bulamadı. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 11 maçın 10'unda 90 dakika sahada kalan Romain Saiss, dün Fas defansında başarılı bir performans sergiledi. Luka Modric, 37 yaş 75 gün ile Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen en yaşlı futbolcu unvanını ele geçirdi.
Bu rekor daha önce 35 yaş 191 günlükken görev yapan kaleci Drazen Ladic'e aitti.