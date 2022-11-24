Fas, Hırvatlar’a geçit vermedi

Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde 28 Mart'ta Bursa'da ağırlayacağı Hırvatistan, Beşiktaşlı Romain Saiss'in de formasını giydiği Fas ile 0-0 berabere kaldı. Al Bayt Stadyumu'nda oynananHırvatistan topa daha çok sahip olmasınarağmen aradığı golü bulamadı. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 11 maçın 10'unda 90 dakika sahada kalan Romain Saiss, dün Fas defansında başarılı bir performans sergiledi.Bu rekor daha önce 35 yaş 191 günlükken görev yapan kaleci Drazen Ladic'e aitti.