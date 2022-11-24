Kupa günlüğü

Cristiano Ronaldo, ayrılırken 17 milyon Sterlin bıraktı
Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda ter dökecek olan Cristiano Ronaldo
ile Manchester United
arasındaki karşılıklı sözleşme feshinin ardından yıldız ismin, dev bir meblağı bırakarak ayrıldığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar ile kontarıtını sonlandırırken 17 milyon Sterlin (326.2 milyon TL) alacağından
vazgeçtiği ifade edildi. İngiliz basını, Manchester United'ın bu tasarrufu ocak ayında tranfer döneminde Redbull Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko'ya harcayacağı aktarıldı.
CR7'nin, R.Madrid'de oynarken attığı golün fotoğrafının yer aldığı saati paylaşması transfer olarak yorumlandı.
IFAB uzatma sistemini bütün liglere yayacak
Dünya Kupası'nda 90 dakikanın sonunda eklenen uzun uzatma dakikaları turnuvanın en çok konuşulan istatistikleri arasında yer buldu. Zamanın geçirilmesini önlemek amacıyla FIFA'nın her fırsatta üzerinde durduğu konulanlardan biri olan bu sistemde devamlılık sağlanması için hareteke geçildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), uzatma sistemini kupa sonrasında bütün liglere yaymayı planlıyor.
Fransa Milli Takımı'nda son kurban Hernandez
2022 Dünya Kupası'nda yakası bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan Fransa Milli Takımı'na bir kötü haber de stoper mevkiinde forma giyen oyuncusundan geldi. Turnuvaya 4-1'lik Avustralya galibiyetiyle başlayan son şampiyonda, Lucas Hernandez'in sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiği ve bu nedenle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Horozlar, organizasyon öncesinde Christopher Nkunku, N'Golo Kante, Paul Pogba, Mike Maignan
ve Presnel Kimpembe
'yi kaybetmişti.
Yasir Al Shahrani'nin yüzü darmadağın olmuş
Arjantin'ı 2-1 yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, defans oyuncusu Yasir Al Shahrani
'den gelen haberle galibiyeti hüzne dönüştü. 90+5. dakikada takım arkadaşı Mohammed Al-Owais ile çarpışan Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde ciddi derecede kırıkların olduğu açıklandı.
Futbolcunun, pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Suudi Arabistan Krallığı, özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.
İngiltere'de şampiyonluğa kişi başı 9.6 milyon TL
Kupanın ilk maçında İran'ı 6-2 yenerek harika bir başlangıç yapan İngiltere'de oyuncuların şampiyonluk halinde kazanacakları prim belli oldu. İngiliz basınında çıkan habere göre; Ada ekibi, mutlu sona ulaşırsa futbolculara kişi başı 500 bin Sterlin (9.6 milyon TL) bonus verilecek.
2018'deki organizasyonda ise bu rakam, 215 bin Pound olarak belirlenmişti. İngilizler, tek şampiyonluğunu 1966'da kazanmıştı.
Kazanamayacaksın Messi!
Suudi Arabistan'ın galibiyetiyle sonuçlanan Arjantin maçında Lionel Messi
ile Ali Al-Bulayhi
arasında maç içerisinde geçen diyalog çok konuşulmuştu. Mücadele sonrası röportaj veren 33 yaşındaki Bulayhi, 'Messi'ye ne söyledin' sorusuna "Ona kendisinin kazanamayacağını söyledim"
ifadelerini kullandı. Şok bir yenilgiyle turnuvaya başlayan Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.