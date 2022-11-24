Kupa günlüğü

Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda ter dökecek olanilearasındaki karşılıklı sözleşme feshinin ardından yıldız ismin, dev bir meblağı bırakarak ayrıldığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar ile kontarıtını sonlandırırkenvazgeçtiği ifade edildi. İngiliz basını, Manchester United'ın bu tasarrufu ocak ayında tranfer döneminde Redbull Leipzig'in santrforuCR7'nin, R.Madrid'de oynarken attığı golün fotoğrafının yer aldığı saati paylaşması transfer olarak yorumlandı.Dünya Kupası'nda 90 dakikanın sonunda eklenen uzun uzatma dakikaları turnuvanın en çok konuşulan istatistikleri arasında yer buldu. Zamanın geçirilmesini önlemek amacıyla FIFA'nın her fırsatta üzerinde durduğu konulanlardan biri olan bu sistemde devamlılık sağlanması için hareteke geçildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre;2022 Dünya Kupası'nda yakası bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan Fransa Milli Takımı'na bir kötü haber de stoper mevkiinde forma giyen oyuncusundan geldi. Turnuvaya 4-1'lik Avustralya galibiyetiyle başlayanHorozlar, organizasyon öncesindeve'yi kaybetmişti.Arjantin'ı 2-1 yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, defans oyuncusu'den gelen haberle galibiyeti hüzne dönüştü. 90+5. dakikada takım arkadaşı Mohammed Al-Owais ile çarpışan Shahrani'ninFutbolcunun, pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Suudi Arabistan Krallığı, özel uçak yollayarakKupanın ilk maçında İran'ı 6-2 yenerek harika bir başlangıç yapan İngiltere'de oyuncuların şampiyonluk halinde kazanacakları prim belli oldu.2018'deki organizasyonda ise bu rakam, 215 bin Pound olarak belirlenmişti.Suudi Arabistan'ın galibiyetiyle sonuçlanan Arjantin maçındailearasında maç içerisinde geçen diyalog çok konuşulmuştu. Mücadele sonrası röportaj veren 33 yaşındaki Bulayhi, 'Messi'ye ne söyledin' sorusunaifadelerini kullandı. Şok bir yenilgiyle turnuvaya başlayan Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.