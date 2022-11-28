Hırvatistan Kanada’yı eledi

DÜNYA Kupası'nın son finalisti Hırvatistan, Katar'daki ilk galibiyetini aldı. Dalic'in ekibi, Kanada'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Kanada,golüyle öne geçti. 36'daile eşitliği yakalayan Hırvatlar, 44'teağları sarsınca soyunma odasına 2-1 önde gitti, 70'te bir kez daha sahneye çıkanskoru 3-1'e getirdi. Fişi çeken isim ise 90+4'te Majer oldu. Kanada'da BeşiktaşlıKanada böylece 0 puanda kalıp, Dünya Kupası'na veda etti.