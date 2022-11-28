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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Hırvatistan Kanada’yı eledi

Hırvatistan Kanada’yı eledi
DÜNYA Kupası'nın son finalisti Hırvatistan, Katar'daki ilk galibiyetini aldı. Dalic'in ekibi, Kanada'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Kanada, Alphonso Davies'in golüyle öne geçti. 36'da Kramaric ile eşitliği yakalayan Hırvatlar, 44'te Livaja ağları sarsınca soyunma odasına 2-1 önde gitti, 70'te bir kez daha sahneye çıkan Kramaric skoru 3-1'e getirdi. Fişi çeken isim ise 90+4'te Majer oldu. Kanada'da Beşiktaşlı Atiba 73 dakika oyunda kalırken ülkesi adına 100 defa sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. Kanada böylece 0 puanda kalıp, Dünya Kupası'na veda etti.
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Hırvatistan Kanada’yı eledi
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