Işleri karıştırdı!

lk maçta İspanya'ya 7-0 yenilen Kosta Rika, gruptaki ikinci maçında büyük bir sürprize imza atarak Almanya'yı 2-1 deviren Japonya'yı 1-0 mağlup etti.İkinci devrede Japonya oyun hakimiyetini eline geçirirken 47'de Endo, 57 ve 63'te Soma ile bulduğu net fırsatları gole çeviremedi.Japonya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, 3 puanla tanışırken E Grubu da iyice karıştı...