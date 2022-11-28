Işleri karıştırdı!

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lk maçta İspanya'ya 7-0 yenilen Kosta Rika, gruptaki ikinci maçında büyük bir sürprize imza atarak Almanya'yı 2-1 deviren Japonya'yı 1-0 mağlup etti. İki takımın da savunma kaygısını ön planda tuttuğu ilk yarıda etkili bir atak gerçekleşmedi.
İkinci devrede Japonya oyun hakimiyetini eline geçirirken 47'de Endo, 57 ve 63'te Soma ile bulduğu net fırsatları gole çeviremedi. 81'de ise gol sesi Kosta Rika'dan geldi. Savunmadan çıkarken kaybedilen topta Tejeda'nın pasında Fuller ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruş ile topu ağlarla buluşturdu.
Japonya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, 3 puanla tanışırken E Grubu da iyice karıştı...