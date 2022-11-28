Kupadaki tarih yazıcılar

Futbolun kalbinin attığı 2022 Dünya Kupası'nda yaklaşık 1 hafta geride kalırken, yaşanan ilkler turnuvaya damgasını vurdu. Pek çok yönüyle festival havasında geçen, yıldızların şov yaptığı Katar'daki dev organizasyonda hafızalara kazınan olayların yanı sıra birçok ilke de imza atıldı.
YÜZYILIN ALTIN ÇOCUĞU BELLINGHAM
2018 Dünya Kupası düzenlendiğinde 15 yaşında olan Jude Bellingham, kimse tarafından tanınmıyordu. 4 yıl sonra İngiltere formasıyla Katar'da farkını gösterdi. İran maçında ağları sarsan Ada'nın altın çocuğu, 21. yüzyılda doğup bir turnuvada gol atan ilk futbolcu oldu. İngiltere'nin kupadaki ilk golünü atan Bellingham, böylece Dünya Kupası'nda siftah yapmış oldu.
KANADA'DA ÇİFTE MUTLULUK
JOHN HERDMAN,
bir teknik direktörün yaşayabileceği en ilginç başarılardan birine imza attı. Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson'ın formasını giydiği Kanada'yı hem erkeklerde hem de kadınlarda Dünya Kupası'na taşıyan 47 yaşındaki çalıştırıcı, futbolun uluslararası düzeydeki en büyük organizasyonunda bunu gerçekleştiren ilk hoca oldu.
DÖRT DÖRTLÜK LUKA MODRIC
Luka Modric ihtiyar delikanlı gibi! Atıyor, attırıyor ve farkını hissettiriyor. 37 yaşında bile Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'ndaki yerini aldı. Kupadaki ilk maçına 2006'da Japonya'ya karşı oynayan Modric, 2010'daki turnuvaya katılamadı. 2022 Katar'da ülkesine liderlik eden Real Madrid'in dinamosu, 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Hırvat oyuncu unvanını aldı.
MATADORLAR'IN UMUDU GAVİ
E GRUBU'NDA
Kosta Rika maçının 74. dakikasında Morata'nın asistinde ağları havalandıran Gavi, 18 yaş 110 gün ile Dünya Kupası'nda İspanya adına gol atan en genç oyuncu oldu. Ayrıca yıldız futbolcu, efsane Pele'nin 1958 yılında İsveç'i avladığından (17 yaş-249 gün) bu yana kupa maçında gol atan en genç isim unvanını almayı başardı.
DAWSARI BİR KEZ DAHA SAHNEDE
S.Arabistan'ın ilk maçta 2-1 devirdiği Arjantin zaferinin kahramanlarından Salem Al Dawsari, yine bir Dünya Kupası'na damgasını vurdu. 2018 Rusya'da Mısır'a karşı topu filelerle buluşturan 31 yaşındaki futbolcu, 2022 Katar'da da Arjantin'i avladı. Böylece Dünya Kupası'nda arka arkaya iki maçta gol atan ilk Suudi Arabistanlı olarak tarihe geçti.