Kupadaki tarih yazıcılar

Futbolun kalbinin attığı 2022 Dünya Kupası'nda yaklaşık 1 hafta geride kalırken, yaşanan ilkler turnuvaya damgasını vurdu.2018 Dünya Kupası düzenlendiğinde 15 yaşında olan Jude Bellingham, kimse tarafından tanınmıyordu. 4 yıl sonra İngiltere formasıyla Katar'da farkını gösterdi. İran maçında ağları sarsan Ada'nın altın çocuğu, 21. yüzyılda doğup bir turnuvada gol atan ilk futbolcu oldu. İngiltere'nin kupadaki ilk golünü atan Bellingham, böylece Dünya Kupası'nda siftah yapmış oldu.JOHN HERDMAN,bir teknik direktörün yaşayabileceği en ilginç başarılardan birine imza attı. Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson'ın formasını giydiği Kanada'yı hem erkeklerde hem de kadınlarda Dünya Kupası'na taşıyan 47 yaşındaki çalıştırıcı,Luka Modric ihtiyar delikanlı gibi! Atıyor, attırıyor ve farkını hissettiriyor. 37 yaşında bile Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'ndaki yerini aldı. Kupadaki ilk maçına 2006'da Japonya'ya karşı oynayan Modric, 2010'daki turnuvaya katılamadı. 2022 Katar'da ülkesine liderlik eden Real Madrid'in dinamosu, 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Hırvat oyuncu unvanını aldı.Kosta Rika maçının 74. dakikasında Morata'nın asistinde ağları havalandıran Gavi, 18 yaş 110 gün ile Dünya Kupası'nda İspanya adına gol atan en genç oyuncu oldu. Ayrıca yıldız futbolcu,S.Arabistan'ın ilk maçta 2-1 devirdiği Arjantin zaferinin kahramanlarından Salem Al Dawsari, yine bir Dünya Kupası'na damgasını vurdu. 2018 Rusya'da Mısır'a karşı topu filelerle buluşturan 31 yaşındaki futbolcu,