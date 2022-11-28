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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Pele’nin veliahtı Mbappe

Avustralya maçında tek gol bulan, Danimarka filelerini 2 kez sarsan Mbappe, Dünya Kupaları kariyerinde 7 gole ulaştı. Yıldız futbolcu, Pele’den sonra 24 yaşına basmadan kupada yedi gole ulaşan ikinci oyuncu oldu

Pele’nin veliahtı Mbappe
Fransa, Dünya Kupası'na Avustralya (4-1) ve Danimarka (2-1) galibiyetleri ile başlarken Kylian Mbappe şimdiden turnuvaya damgasını vurdu. Avustralya ağlarına tek gol gönderen PSG'li yıldız, Danimarka maçında da iki kez fileleri sarstı. Dünya Kupaları tarihinde toplamda 7 gole ulaşan futbolcu, Brezilya efsanesi Pele'yi de yakaladı. 24 yaşına basmadan kupa tarihinde 7 gole ulaşan ikinci oyuncu olan Mbappe, bundan sonra bir gol daha atması halinde bu rekorun tek başına sahibi olacak. Fransa forması ile toplamda 31 gole ulaşan yıldız ismin teknik direktörü Didier Deschamps ise oyuncusuna övgüler yağdırıp şunları söyledi: "Mbappe, kendisine Dünya Kupası'nı kazanma hedefi koydu. Tüm takım olarak bu hedefe birlikte ulaşacağımıza inanıyorum."

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Pele’nin veliahtı Mbappe
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