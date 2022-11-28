Pele’nin veliahtı Mbappe

Fransa, Dünya Kupası'na Avustralya (4-1) ve Danimarka (2-1) galibiyetleri ile başlarken Kylian Mbappe şimdiden turnuvaya damgasını vurdu. Avustralya ağlarına tek gol gönderen PSG'li yıldız, Danimarka maçında da iki kez fileleri sarstı. Dünya Kupaları tarihinde toplamda 7 gole ulaşan futbolcu, Brezilya efsanesi Pele'yi de yakaladı.Fransa forması ile toplamda 31 gole ulaşan yıldız ismin teknik direktörü Didier Deschamps ise oyuncusuna övgüler yağdırıp şunları söyledi: