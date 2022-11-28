Pele’nin veliahtı Mbappe

Fransa, Dünya Kupası'na Avustralya (4-1) ve Danimarka (2-1) galibiyetleri ile başlarken Kylian Mbappe şimdiden turnuvaya damgasını vurdu. Avustralya ağlarına tek gol gönderen PSG'li yıldız, Danimarka maçında da iki kez fileleri sarstı. Dünya Kupaları tarihinde toplamda 7 gole ulaşan futbolcu, Brezilya efsanesi Pele'yi de yakaladı. 24 yaşına basmadan kupa tarihinde 7 gole ulaşan ikinci oyuncu olan Mbappe, bundan sonra bir gol daha atması halinde bu rekorun tek başına sahibi olacak.
Fransa forması ile toplamda 31 gole ulaşan yıldız ismin teknik direktörü Didier Deschamps ise oyuncusuna övgüler yağdırıp şunları söyledi: "Mbappe, kendisine Dünya Kupası'nı kazanma hedefi koydu. Tüm takım olarak bu hedefe birlikte ulaşacağımıza inanıyorum."