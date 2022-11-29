Kupa günlüğü

2-0'LIK Meksika maçı sonrasında Lionel Messi'nin soyunma odasında rakip ülkenin formasını atıp yeri silmesi büyük tepkiye neden oldu. Meksikalı boks şampiyonu Saul Canelo Alvarez, Arjantinli yıldıza büyük tepki gösterirkenmesajı ile tehdit etti.İRAN ve ABD, 1998 Dünya Kupası'nda İran'ın 2-1'lik galibiyetinin ardından 24 yıl sonra bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanırken ortam da gerildi.Asya ülkesi bu hakaret karşısında durumu FIFA'ya taşırken ABD'ye 10 maçlık men cezası verilmesini istedi.BIR dönem Sivasspor forması da giyen Milan Borjan'a tehdit mesajları yağıyor. Sırp asıllı oyuncu Kanada kalesini korurken Hırvatistan maçında Borjan'a yönelik pankartlar açıldı.