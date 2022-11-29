Kupa günlüğü

FORMAYI ATAN MESSİ'YE ŞAMPİYONDAN TEHDİT
2-0'LIK Meksika maçı sonrasında Lionel Messi'nin soyunma odasında rakip ülkenin formasını atıp yeri silmesi büyük tepkiye neden oldu. Meksikalı boks şampiyonu Saul Canelo Alvarez, Arjantinli yıldıza büyük tepki gösterirken "Messi'yi formamız ve bayrağımızla yeri temizlerken gördünüz mü? Onu bulmamam için dua etmeli!"
mesajı ile tehdit etti.
İRAN FIFA'YA GİTTİ: ABD'YI KOVUN
İRAN ve ABD, 1998 Dünya Kupası'nda İran'ın 2-1'lik galibiyetinin ardından 24 yıl sonra bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanırken ortam da gerildi. ABD, sosyal medya paylaşımlarında İran bayrağı üzerinde yer alan 'Allah' sembolünü kaldırarak paylaşım yaptı.
Asya ülkesi bu hakaret karşısında durumu FIFA'ya taşırken ABD'ye 10 maçlık men cezası verilmesini istedi.
ESKİ YİĞİDO BORJAN'A HIRVATLAR SALDIRDI!
BIR dönem Sivasspor forması da giyen Milan Borjan'a tehdit mesajları yağıyor. Sırp asıllı oyuncu Kanada kalesini korurken Hırvatistan maçında Borjan'a yönelik pankartlar açıldı. 35 yaşındaki file bekçisinin telefonuna 3 bini aşkın taciz ve tehdit mesajı gönderildiği de açıklandı...