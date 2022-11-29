Kurtarıcı Aboubakar

Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan'ın gol yağmurunda kazanan çıkmadı. 29'da Castelletto ile öne geçen Kamerun'a 45'te Pavlovic, 45+3'te Milinkovic-Savic ile yanıt veren Sırbistan soyunma odasına 2-1 önde girdi.Ancak 55'te oyuna giren Aboubakar, Kamerun'u hareketlendirdi.66'da sahneye Moting çıktı ve Aboubakar'ın asistiyle beraberliği getirip sonucu belirledi.KAMERUN kalecisi Andre Onana, teknik direktör Rigobert Song ile tartışmasının ardından milli takım kampından ayrıldı. Interli file bekçisinden klasik bir kaleci gibi oynamasını talep eden ve sık sık oyun kurmak için ceza sahasını terk etmemesini isteyen Song, ret yanıtı alınca oyuncu takımdan çıkarıldı.