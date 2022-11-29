Kurtarıcı Aboubakar

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Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan'ın gol yağmurunda kazanan çıkmadı. 29'da Castelletto ile öne geçen Kamerun'a 45'te Pavlovic, 45+3'te Milinkovic-Savic ile yanıt veren Sırbistan soyunma odasına 2-1 önde girdi. 2. yarıya hızlı başlayan Avrupa ekibi 53'te Mitrovic ile 3-1'i buldu.
Ancak 55'te oyuna giren Aboubakar, Kamerun'u hareketlendirdi. 64'te savunma arkasına sarkan eski Beşiktaşlı, kalecinin üzerinden topu aşırırken ofsayt kararı ile gol iptal edildi. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.
66'da sahneye Moting çıktı ve Aboubakar'ın asistiyle beraberliği getirip sonucu belirledi.
ONANA TAKIMDAN KOVULDU
KAMERUN kalecisi Andre Onana, teknik direktör Rigobert Song ile tartışmasının ardından milli takım kampından ayrıldı. Interli file bekçisinden klasik bir kaleci gibi oynamasını talep eden ve sık sık oyun kurmak için ceza sahasını terk etmemesini isteyen Song, ret yanıtı alınca oyuncu takımdan çıkarıldı.