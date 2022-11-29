Ronaldo’nun rüzgârı yetti!

Grubu'nda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turu biletini aldı. İlk yarısı 0-0 geçilen karşılaşmanın 54. dakikasında Portekiz'in golü geldi. Bruno Fernandes'in soldan yaptığı ortayaBu dakikadan sonra Uruguay akın akın gelmeye başladı. Trabzonspor'un forveti Maxi Gomez 73'te oyuna dahil oldu.90+1'de de Portekiz, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı.olarak çok şeyler beklenen Portekiz- Uruguay maçının ilk yarısı ne yazık ki tam bir kör dövüşüydü. Bu devrede bir tane pozisyon vardı. O da Bentancur'un bireysel olarak tek başına geliştirdiği ve kalabalığın içinden çıkıp kaleciyi geçemediği girişimdi... İkinci yarı da benzer görüntüde başlarken Portekiz skor avantajı yakaladı. Bruno Fernandes'in yaptığı ortadaSonra oyun biraz hareketlendi. Karşılıklı oyuncu değişiklikleri geldi. Yenik durumdaki Uruguay risk almaya başladı. Sonradan oyuna giren Gomez'in şutu direkten döndü.Portekiz, Fernandes'in penaltıdan attığı golle istediğini elde etti. Uruguay son şansını Gana karşısında kullanacak. Anlamadığım tek konu var; Uruguay'ın hocası Diego Alonso, nasıl Muslera gibi bir kaleciye Rochet'i tercih eder!