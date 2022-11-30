C vitamini ABD’nin!

Grubu'nda futbolseverlerin merakla beklediği, kazananın turu geçeceği maçta gülen taraf ABD oldu. 38. dakikada Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic,McKennie'nin orta alanın önünden gönderdiği adrese teslim yüksek topu Sergino Dest kafayla aynı güzellikte indirdi, Pulisic iki İranlı futbolcunun arasından vuruşunu yapıp fileleri havalandırdı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, gol esnasındaİran da öyle kötü bir ilk yarı geçirdi ki yenilgiye davetiye çıkardı.İkinci devrede bambaşka bir İran sahadaydı. Tur hayalleri için son 45 dakika olduğunun farkına vardılar ama artık çok geçti... Son 16 biletini alan ABD, Hollanda'nın rakibi olurken İranlı futbolcular bitiş düdüğüyle sahada gözyaşları eşliğinde çöktü kaldı. Erhan UZUNERMotivasyon farkısaha içi organizasyonu ve atletik yapı olarak rakibinden üstün bir takım. Bir de bu maçın önemini iyi hissedip üst düzey motivasyon ile sahaya çıkınca, ilk devreyi adeta tek kale oynadılar. İki önemli fırsat kaçırdılar.Devre sonunda da aradıkları golü buldular. İkinci yarı da aynı düzende başladı.Sonrasında İran'da kıpırdamalar başladı. İki tehlikeli atak yarattılar. Son 10 dakikada ABD tamamen kapandı. Bunda önemli bir etken debaskısıydı. Bu şekilde idare edip maçı istedikleri neticede bitirdiler. Dün gece futboldan ziyade ön plana çıkan tribün atmosferiydi.