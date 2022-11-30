C vitamini ABD’nin!

B
Grubu'nda futbolseverlerin merakla beklediği, kazananın turu geçeceği maçta gülen taraf ABD oldu. 38. dakikada Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic, organizasyon bakımından jeneriklik bir gole imza attı.
McKennie'nin orta alanın önünden gönderdiği adrese teslim yüksek topu Sergino Dest kafayla aynı güzellikte indirdi, Pulisic iki İranlı futbolcunun arasından vuruşunu yapıp fileleri havalandırdı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, gol esnasında kaleci Alireza ile çarpıştığı için bir sakatlık yaşadı ve ülkesi adına bu eşsiz anın tadını çıkaramadı.
İran da öyle kötü bir ilk yarı geçirdi ki yenilgiye davetiye çıkardı. İstatistiklerde 0 şut, 0 gol pozisyonu, 0 korner ve 0 isabetli orta yazıyordu.
İkinci devrede bambaşka bir İran sahadaydı. Tur hayalleri için son 45 dakika olduğunun farkına vardılar ama artık çok geçti... Son 16 biletini alan ABD, Hollanda'nın rakibi olurken İranlı futbolcular bitiş düdüğüyle sahada gözyaşları eşliğinde çöktü kaldı. Erhan UZUNER
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Motivasyon farkı
ABD
saha içi organizasyonu ve atletik yapı olarak rakibinden üstün bir takım. Bir de bu maçın önemini iyi hissedip üst düzey motivasyon ile sahaya çıkınca, ilk devreyi adeta tek kale oynadılar. İki önemli fırsat kaçırdılar. Rakibe atak şansı dahi vermediler.
Devre sonunda da aradıkları golü buldular. İkinci yarı da aynı düzende başladı. ABD aşırı fizik gücü harcadığından 60. dakikadan sonra oyundan düştü.
Sonrasında İran'da kıpırdamalar başladı. İki tehlikeli atak yarattılar. Son 10 dakikada ABD tamamen kapandı. Bunda önemli bir etken de '1 gol yersek eleneceğiz'
baskısıydı. Bu şekilde idare edip maçı istedikleri neticede bitirdiler. Dün gece futboldan ziyade ön plana çıkan tribün atmosferiydi.