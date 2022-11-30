Sen sevinme Ronaldo!

Portekiz, Uruguay'ı 2-0 yenerken 54. dakikada gelen golü Ronaldo sahiplendi ancak FIFA, skoru Bruno Fernandes'e yazdı. Tartışma da burada başladı: Ronaldo dokundu mu dokunmadı mı! Turnuvanın resmi top tedarikçisi Adidas, teknolojiyi devreye sokup son noktayı hemen koydu… "Resmi maç topumuzda bulunan Connected Ball teknolojisi sayesinde ilk gol için Cristiano Ronaldo'nun topa kesinlikle teması olmadığını gördük.
Ölçümlerde ve grafikte hiçbir temas ölçülmedi" açıklaması ile birlikte gol, Fernandes'in hanesinde kaldı.
İKI GÜN İZİN
İLK maçta Japonya'ya 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Almanya, İspanya karşısında aldığı beraberlikle şansını devam ettirip tur için Kosta Rika maçına gözünü çevirdi. Teknik direktör Hans-Dieter Flick ise kritik karşılaşma öncesi takıma izin verdi. Futbolcuların eşleri, turnuva başından bu yana başka bir otelde kalırken teknik heyetin iki gün izniyle eşlerinin yanlarında vakit geçirmelerine vize çıktı.
BU FORMA PAHA BİÇİLMEZ
K
atar 2022'nin belki de en ikonik sahnelerinden biriydi… 68 milyon Euro'luk sağ bek Achraf Hakimi'nin Belçika'yı 2-0 yendikleri maç sonu formasını annesine hediye etmesi… Tribünde alnından öpülen anne Saida Mou. Fas'tan göçmen olarak geldikleri Madrid'in 13 km güneyindeki Getafe'de hizmetçi olarak bir yandan hayatta kalma savaşı verip bir yandan da çocuklarını yetiştirme mücadelesinde.
Baba Hakimi ise seyyar satıcılık yaparak İspanya'da yeni bir hayat kurma derdinde. Çocukları Achraf'in 8 yaşında Real Madrid altyapısına girmesi ile birlikte yeni bir yaşam da başlıyor tüm aile için. Real Madrid'den 43 milyon Euro'ya Inter'e, oradan da 68 milyon Euro'ya PSG'ye… Maç sonu anneye hediye edilen formanın ise değeri paha biçilmez. Nereden geldiğini bilmenin önemi ise Achraf'in şu sözlerinde saklı: "Ailemin geçmişinden bahsetmekte benim için utanılacak bir şey yok. Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi. Benim için çile çekip, futbol oynayabilmem için kendilerini feda ettiler."
FOTOĞRAFLARI BİLE KUPAYI KAZANIR!
BREZİLYA-İSVIÇRE maçında Sambacılar'ın tribündeki kadrosu sahadaki isimlerden daha çok konuşuldu. Ronaldo, Kaka, Roberto Carlos ve Cafu'dan oluşan veteranlar heyeti büyük ilgi toplarken bu dörtlüyü izleyenler iç çekmeden geçemedi. Kaka ve Roberto Carlos 2002'de şampiyonluğa ulaşırken Cafu ile Ronaldo ise hem 1994 hem de 2002'de Dünya Kupası'nda çifte zafer yaşamıştı.
KAĞIT ÜSTÜNDEKİ ŞAMPİYON
EURO 2000'DE
kendi evindeki turnuvada elememizden bu yana Belçika 'altın jenerasyon' oluşturup her turnuvaya favori diye başladı… Ancak ortada ne kupa var ne bir başarı… Katar'da da işler iyice rayından çıktı.
Fas karşısında 2-0 kaybeden takımın yıldızları Hazard, De Bruyne ve Jan Vertonghen birbirine girdi Lukaku kavganın büyümesini engelledi. De Bruyne ile Courtois'nın yıllardır birbirleri ile konuşmadığı ortaya çıkarken Hazard'ın takımdaki birçok isimle küs olduğu patlak verdi. Teknik direktör Roberto Martinez ise "Gerginlik doğru. Dünyanın en zorlu soyunma odalarından birine sahibiz"
sözleri ile krizi doğruladı. Belçika Milli Takımı'nın başarı hanesinde ise sadece 1920 Olimpiyat Oyunları'nda alınan altın madalya var!