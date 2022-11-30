Sen sevinme Ronaldo!

Portekiz, Uruguay'ı 2-0 yenerken 54. dakikada gelen golü Ronaldo sahiplendi ancak FIFA, skoru Bruno Fernandes'e yazdı. Tartışma da burada başladı: Ronaldo dokundu mu dokunmadı mı! Turnuvanın resmi top tedarikçisi Adidas, teknolojiyi devreye sokup son noktayı hemen koydu…Ölçümlerde ve grafikte hiçbir temas ölçülmedi" açıklaması ile birlikte gol, Fernandes'in hanesinde kaldı.İLK maçta Japonya'ya 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Almanya, İspanya karşısında aldığı beraberlikle şansını devam ettirip tur için Kosta Rika maçına gözünü çevirdi. Teknik direktör Hans-Dieter Flick ise kritik karşılaşma öncesi takıma izin verdi.atar 2022'nin belki de en ikonik sahnelerinden biriydi… 68 milyon Euro'luk sağ bek Achraf Hakimi'nin Belçika'yı 2-0 yendikleri maç sonu formasını annesine hediye etmesi… Tribünde alnından öpülen anne Saida Mou.Baba Hakimi ise seyyar satıcılık yaparak İspanya'da yeni bir hayat kurma derdinde. Çocukları Achraf'in 8 yaşında Real Madrid altyapısına girmesi ile birlikte yeni bir yaşam da başlıyor tüm aile için. Real Madrid'den 43 milyon Euro'ya Inter'e, oradan da 68 milyon Euro'ya PSG'ye… Maç sonu anneye hediye edilen formanın ise değeri paha biçilmez. Nereden geldiğini bilmenin önemi ise Achraf'in şu sözlerinde saklı:BREZİLYA-İSVIÇRE maçında Sambacılar'ın tribündeki kadrosu sahadaki isimlerden daha çok konuşuldu. Ronaldo, Kaka, Roberto Carlos ve Cafu'dan oluşan veteranlar heyeti büyük ilgi toplarken bu dörtlüyü izleyenler iç çekmeden geçemedi. Kaka ve Roberto Carlos 2002'de şampiyonluğa ulaşırken Cafu ile Ronaldo ise hem 1994 hem de 2002'de Dünya Kupası'nda çifte zafer yaşamıştı.kendi evindeki turnuvada elememizden bu yana Belçika 'altın jenerasyon' oluşturup her turnuvaya favori diye başladı… Ancak ortada ne kupa var ne bir başarı…Fas karşısında 2-0 kaybeden takımın yıldızları Hazard, De Bruyne ve Jan Vertonghen birbirine girdi Lukaku kavganın büyümesini engelledi. De Bruyne ile Courtois'nın yıllardır birbirleri ile konuşmadığı ortaya çıkarken Hazard'ın takımdaki birçok isimle küs olduğu patlak verdi. Teknik direktör Roberto Martinez isesözleri ile krizi doğruladı.