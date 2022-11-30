Haberler Spor Haberleri Dünya Kupası 2022 Haberleri Valencia üzüldü Senegal turladı
Giriş Tarihi: 30.11.2022

Valencia üzüldü Senegal turladı

Valencia üzüldü Senegal turladı
F.BAHÇE'NIN yıldız futbolcusu Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, A Grubu 3. maçında Senagal'e 2-1 boyun eğerek turnuva dışında kaldı. 2015'ten bu yana takımın başında bulunan Aliou Cisse'nin çalıştırdığı Senegal, böylelikle 20 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı. Maç boyunca Ekvador'u bunaltan Senegal, bunun meyvesini 44. dakikada aldı. Kazanılan penaltıyı İsmaila Sarr skora çevirerek ülkesinin devreye üstünlükle gitmesini sağladı. İkinci yarı Ekvador'da sahneye turnuvanın yıldızlarından Moises Caicedo çıktı. Kornerde arka direğe hareketlenen 21 yaşındaki orta saha, ülkesini umutlandırdı. Ancak 3 dakika sonra Chelsea'de forma giyen Koulibaly, yapılan hatayı iyi değerlendirerek Valencia'yı üzdü. Son anları heyecan fırtınası yaşanan maçta Senegal turlarken, Ekvador havlu attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Valencia üzüldü Senegal turladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz