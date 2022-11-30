Valencia üzüldü Senegal turladı

F.BAHÇE'NIN yıldız futbolcusu Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, A Grubu 3. maçında Senagal'e 2-1 boyun eğerek turnuva dışında kaldı. 2015'ten bu yana takımın başında bulunan Aliou Cisse'nin çalıştırdığı Senegal, böylelikle 20 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı.
Maç boyunca Ekvador'u bunaltan Senegal, bunun meyvesini 44. dakikada aldı. Kazanılan penaltıyı İsmaila Sarr
skora çevirerek ülkesinin devreye üstünlükle gitmesini sağladı. İkinci yarı Ekvador'da sahneye turnuvanın yıldızlarından Moises Caicedo
çıktı. Kornerde arka direğe hareketlenen 21 yaşındaki orta saha, ülkesini umutlandırdı. Ancak 3 dakika sonra Chelsea'de forma giyen Koulibaly, yapılan hatayı iyi değerlendirerek Valencia'yı üzdü.
Son anları heyecan fırtınası yaşanan maçta Senegal turlarken, Ekvador havlu attı.