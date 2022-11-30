Valencia üzüldü Senegal turladı

F.BAHÇE'NIN yıldız futbolcusu Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, A Grubu 3. maçında Senagal'e 2-1 boyun eğerek turnuva dışında kaldı. 2015'ten bu yana takımın başında bulunanMaç boyunca Ekvador'u bunaltan Senegal, bunun meyvesini 44. dakikada aldı. Kazanılan penaltıyıskora çevirerek ülkesinin devreye üstünlükle gitmesini sağladı. İkinci yarı Ekvador'da sahneye turnuvanın yıldızlarındançıktı. Kornerde arka direğe hareketlenen 21 yaşındaki orta saha, ülkesini umutlandırdı. Ancak 3 dakika sonra Chelsea'de forma giyenSon anları heyecan fırtınası yaşanan maçta Senegal turlarken, Ekvador havlu attı.