Haberler Spor Haberleri Dünya Kupası 2022 Haberleri Meksika’nın hayali yıkıldı
Giriş Tarihi: 1.12.2022

Meksika’nın hayali yıkıldı

Suudi Arabistan’ı 2-1 mağlup eden Meksika’ya aldığı 3 puan yetmedi. Averajla üçüncü sırada kalan Gerardo Martino’nun ekibi turnuvaya havlu attı

YUSUF TURHAN
Meksika’nın hayali yıkıldı
Grubu'ndaki diğer maçta Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti ancak averajla 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda etti. İlk yarıda iki ekip de bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı. İkinci devreye hızlı başlayan Meksika, 47'de Henry Martin'in golüyle öne geçerken, 52'de de Luis Chavez ağları sarsıp farkı 2'ye çıkardı. Tur biletini alacaklarını düşünen Meksikalılar tempoyu düşürdü ancak Suudi Arabistan, Salem Al Dawsari ile 90+5'te fileleri havalandırarak skoru belirledi: 2-1. Meksika 1 gol daha atsa turu geçen taraf Polonya değil, kendileri olacaktı. Durumu maç sonu öğrenen oyuncular, büyük üzüntü yaşadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika’nın hayali yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz