Meksika’nın hayali yıkıldı

Grubu'ndaki diğer maçta Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti ancak averajla 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda etti. İlk yarıda iki ekip de bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı. İkinci devreye hızlı başlayan Meksika,Tur biletini alacaklarını düşünen Meksikalılar tempoyu düşürdü ancak Suudi Arabistan, Salem Al Dawsari ile 90+5'te fileleri havalandırarak skoru belirledi: 2-1. Meksika 1 gol daha atsa turu geçen taraf Polonya değil, kendileri olacaktı.