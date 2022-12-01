Sensiz olmaz!

ionel Messi, Katar'a hem ezeli rakibi Ronaldo'ya hem de dünyaya yeni bir meydan okumayla, takımıkupayı bir kez daha müzesine taşımanın hayaliyle geldi. Turnuvaya Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Tangocular, sürpriz severlerin gönlünü okşasa da bu rüyadan vazgeçmediğini kanıtladı ve Polonya'yı 2-0 devirip grubunu lider bitirdi. Savunmadaki 3 oyuncusu Almanya'da oynayan Polonya, hakem düdüğü çalar çalmaz kalesine duvar ördü. 10. dakikada Messi, 37'de ise Alvarez'in vuruşlarına kaleci Szczesny set çekti. 39'da hakem32 yaşındaki Juventuslu eldiven, Messi'nin hevesini kursağında bıraktı. İkinci yarıya da aynı iştah ve coşkuyla başlayan Arjantin,68'de Julian Alvarez, takımını rahatlatıp Arjantin tribünlerini coşturdu. Tangocular, son 16'da Avusturalya ile eşleşirken, Polonya, Fransa'nın rakibi oldu.Scaloni'nin doğrusudün gece baştan sona üstün oynadığı maçta 3 puanı alarak grubu lider tamamladı. İlk yarı adeta tek kale oynadılar. Polonya,Arjantin de alışılmış set oyunuyla üçüncü bölgede pozisyon üretmek için her yolu denedi. İki gol kaçtı, sonra VAR'dan gelen penaltıda Messi'nin vuruşunu kaleci mükemmel çıkardı. Arjantin ikinci yarıya golle başlayınca hem kilidi açtı ham deSonra ikinci golü de bulunca iyice rahatladılar. Bana göre Arjantin'in teknik direktörü Scaloni'nin en büyük doğrusu,Maçın en önemli diğer yönü de tribün atmosferiydi. Yaklaşık 25 bin Arjantinli taraftar öylesine bir güzel ortam yarattı kiBu grubun maçları son ana kadar nefes kesti. Meksika gol averajıyla dramatik bir şekilde elendi