Sensiz olmaz!

L
ionel Messi, Katar'a hem ezeli rakibi Ronaldo'ya hem de dünyaya yeni bir meydan okumayla, takımı Arjantin ise 1986'da Meksika'da Maradona'nın elleriyle havaya kaldırdığı
kupayı bir kez daha müzesine taşımanın hayaliyle geldi. Turnuvaya Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Tangocular, sürpriz severlerin gönlünü okşasa da bu rüyadan vazgeçmediğini kanıtladı ve Polonya'yı 2-0 devirip grubunu lider bitirdi. Savunmadaki 3 oyuncusu Almanya'da oynayan Polonya, hakem düdüğü çalar çalmaz kalesine duvar ördü. 10. dakikada Messi, 37'de ise Alvarez'in vuruşlarına kaleci Szczesny set çekti. 39'da hakem VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi.
32 yaşındaki Juventuslu eldiven, Messi'nin hevesini kursağında bıraktı. İkinci yarıya da aynı iştah ve coşkuyla başlayan Arjantin, rakibine nefes aldırmadan 46'da Allister, altın vuruşu yaptı: 1-0.
68'de Julian Alvarez, takımını rahatlatıp Arjantin tribünlerini coşturdu. Tangocular, son 16'da Avusturalya ile eşleşirken, Polonya, Fransa'nın rakibi oldu. Meksika'da Maradona 3. maçında penaltı kaçırıp kupayı kaldırmıştı, bakalım tarih tekerrür edecek mi?
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Scaloni'nin doğrusu
Arjantin
dün gece baştan sona üstün oynadığı maçta 3 puanı alarak grubu lider tamamladı. İlk yarı adeta tek kale oynadılar. Polonya, Lewandowski hariç 9 kişiyle 18 önünde alan daraltan iyi yerleşimli bir savunma uyguluyordu.
Arjantin de alışılmış set oyunuyla üçüncü bölgede pozisyon üretmek için her yolu denedi. İki gol kaçtı, sonra VAR'dan gelen penaltıda Messi'nin vuruşunu kaleci mükemmel çıkardı. Arjantin ikinci yarıya golle başlayınca hem kilidi açtı ham de ilerleyen bölümlerin stresinden ve yorgunluğundan kurtuldu.
Sonra ikinci golü de bulunca iyice rahatladılar. Bana göre Arjantin'in teknik direktörü Scaloni'nin en büyük doğrusu, formsuz Martinez'in yerine Alvarez tercihiydi.
Maçın en önemli diğer yönü de tribün atmosferiydi. Yaklaşık 25 bin Arjantinli taraftar öylesine bir güzel ortam yarattı ki maç sanki Buenos Aires'te oynanıyordu.
Bu grubun maçları son ana kadar nefes kesti. Meksika gol averajıyla dramatik bir şekilde elendi