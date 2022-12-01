Tesadüf değil alın teri

Ekvador'u 2-1 yenen Senegal ikinci kez Dünya Kupası'nda son 16'ya kalarak uzun bekleyişe son verdi.Hem futbolcu hem de hoca olarak bunu gerçekleştiren 46 yaşındaki çalıştırıcı, büyük bir planlamanın sonucunda başarıya ulaştı. 2015'te göreve gelen Cisse, 7 yıllık çalışma sürecinde ülkesini iki kez üst üste 2018 ve 2022'de Dünya Kupası sahnesine taşıdı.2018'de Japonya ile aynı puanda (4) grubu tamamlamalarına rağmen fair- play uygulamasında iki fazla sarı kart gördüğü için acı bir şekilde elendiler.İlmek ilmek işlediği sistemin meyvesini ise ülkesini ilk kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonu (2021'de) yaparak aldı.TÜRKIYE'NIN kendi imkânlarıyla ürettiği, yerli ve milli otomobilimiz Togg'un logosu, Dünya Kupası heyecanı için milyonlarca insanı ağırlayan Katar'da şehir merkezinde bulunan Al Jaber Twin binasına yansıtıldı. Gururlandıran görüntü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.CRISTIANO Ronaldo için gündemi sarsan bir transfer iddiası geldi… İspanyol basınından Marca, Manchester United ile yolları ayrılan 37 yaşındaki efsanenin, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2.5 yıl için 500 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı. Olası transfer durumunda futbol tarihinin en çok kazananı olacak CR7'nin kontratında 2 villa, 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, 1 zırhıl jip araç, 1 özel zırhlı Porsche ve maç başı primler yazdığı belirtlidi.DÜNYA Kupası'nda ilk kez 3 kadın hakem görevlendiren FIFA, tarihi bir atama gerçekleştirerek Stephanie Frappart'ı, E Grubu'nda bugün oynanacak Kosta Rika-Almanya karşılaşmasında görevlendirdi. 18 yaşında futbolu bırakarak düdük çalmaya başlayan Fransız hakem, "Hakemliğe başladığımda Fransa'da kadın hakem yoktu" demişti. Aradan geçen 20 yılda birçok uluslararası arenaya çıkan ve yolu bu yıl ülkemizden de geçen (Türkiye-Litvanya maçını yönetti) Frappart, Dünya Kupası vitrininde maç yönetecek ilk kadın hakem unvanını alacak. Ayrıca yardımcılığını yine kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.BOL sürprizli turnuvada Gakpo'nun yıldızlaştığı, Beşiktaş'tan Weghorts'un formasını giydiği Hollanda, grup aşamalarında elde ettiği başarıyla sivriliyor. Katar engelini geçerek kendini son 16'ya atan Van Gaal'in ekibi, katıldığı bütün Dünya Kupası gruplarından alnının akıyla çıktı. Son 13 turnavada 9 kez tur atlayan Portakallar, organizasyonun başgediklisi haline geldi. Hollanda, 2018, 2002, 1986 ve 1982 yıllarında Dünya Kupası'na katılamamıştı.DÜNYA Kupası'nda Adidas'ın özel olarak ürettiği 'Al Rihla' (Yolculuk) adını taşıyan futbol topları, teknolojinin nimetlerini barındırıyor. Havayla doldurulmaları yeterli olmazken, aynı zamanda şarj edilmeleri zorunlu hale getirilen topların içinde hız ve yön gibi verileri ölçen bir sensör yer alıyor. Top takibi ve ofsayt tespiti de VAR tarafından bu şekilde yapılıyor. Bir pille aktif olarak 6 saat kullanım sunarken, kullanılmadığında ise 18 güne kadar bekletilebiliyor ve sadece 14 gram ağırlığında.