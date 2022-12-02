Dünya Kupası’nda tarihi Fasıl!

Beşiktaşlıformasını giydiği Fas, Kanada'yı 2-1 yenerek F Grubu'nu lider bitirdi ve son 16 turuna yükseldi. Afrika ülkesi perdeyi henüz 4. dakikada açtı. Milli Takım'da kendini bulanKanada kalecisi Borjan'ın bariz hatasıyla ağları sarstı. Rakibinin üstündeki baskıyı iyice artıran Fas, Youssef En Nesyri'nin şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Devrenin sonuna doğru Kanada, Naif'in kendi kalesini havalandırmasıyla durumu 2-1'e getirdi.Fas, 36 yıl aradan sonra gruptan çıkmayı başardı.