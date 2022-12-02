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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Katar’da Japon mucizesi!

Katar’da Japon mucizesi!
İlk maçında Almanya'yı mağlup eden Japonya, dün İspanya karşısında da geriden gelip mücadeleyi 2-1 kazandı. Samuraylar, E Grubu'nu lider olarak tamamlayıp son 16 turuna yükseldi. Matadorlar 10. dakikada Alvaro Morata ile öne geçti. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Japonya, ikinci devrede büyük bir geri dönüşe imza attı. 48'de Ritsu Doan ile skoru eşitleyen Japonlar, sadece 3 dakika sonra Ao Tanaka'nın golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Japonya, tarihinde 4. kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.
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Katar’da Japon mucizesi!
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