Katar’da Japon mucizesi!

İlk maçında Almanya'yı mağlup eden Japonya, dün İspanya karşısında da geriden gelip mücadeleyi 2-1 kazandı.Matadorlar 10. dakikada Alvaro Morata ile öne geçti. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Japonya, ikinci devrede büyük bir geri dönüşe imza attı. 48'deile skoru eşitleyen Japonlar, sadece 3 dakika sonra Ao Tanaka'nın golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.