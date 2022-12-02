Panzer kadro dışı

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda grubunu son sırada bitiren ve büyük hayal kırıklığı ile evine dönen Almanya, aynı makus kaderi
kupanın favorileri arasında gösterildiği Katar'da yaşayıp dramatik bir şekilde veda etti. 4 Dünya Kupası sahibi
Panzerler, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen bu galibiyet yeterli olmadı ve acılar içinde Katar'a havlu attı. 10. dakikada Gnabry, Almanya adına perdeyi açtı. Kosta Rika, ikinci yarıya hızlı başladı. 59'da Yeltsin Tejeda eşitliği sağlarken, 70'te Vargas takımını öne geçirdi.
Ardından peş peşe 2 gol bulan Havertz skoru 3-2'ye getirdi. Füllkrug 89'da sonucu belirlese de İspanya'dan istediği haberi alamayan Almanya, E Grubu'nda 4 puan averajla üçüncü sırada kalınca bütün umutlarını Al Bayt Stadı'nın çimlerine gömdü.
FRAPPART TARİH YAZDI!
Kosta Rika-Almanya maçını yöneten Stephanie Frappart Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir mücadelede düdük çalan kadın hakem unvanını aldı. 38 yaşındaki Fransız hakemin yardımcılıklarını ise yine kadın hakemler Meksikalı Karen Diaz Medina ve Brezilyalı Neuza Ines Back üstlendi.