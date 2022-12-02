Panzer kadro dışı

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda grubunu son sırada bitiren ve büyük hayal kırıklığı ile evine dönen Almanya,kupanın favorileri arasında gösterildiği Katar'da yaşayıp dramatik bir şekilde veda etti.Panzerler, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen bu galibiyet yeterli olmadı ve acılar içinde Katar'a havlu attı. 10. dakikada Gnabry, Almanya adına perdeyi açtı. Kosta Rika, ikinci yarıya hızlı başladı. 59'da Yeltsin Tejeda eşitliği sağlarken,Ardından peş peşe 2 gol bulan Havertz skoru 3-2'ye getirdi. Füllkrug 89'da sonucu belirlese deKosta Rika-Almanya maçını yöneten Stephanie Frappart Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir mücadelede düdük çalan kadın hakem unvanını aldı. 38 yaşındaki Fransız hakemin yardımcılıklarını ise yine kadın hakemler Meksikalı Karen Diaz Medina ve Brezilyalı Neuza Ines Back üstlendi.