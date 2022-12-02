Zafer Hırvatistan’ın hüzün Belçika’nın

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Grubu'nun favorilerinden gösterilen ve kadrosundaki yıldızlar nedeniyle 'altın jenerasyon'
olarak nitelendirilen Belçika, Hırvatistan ile golsüz berabere kalıp kupaya veda etti. Lukaku, özellikle 2. yarıda girdiği yüzde yüzlük gol pozisyonlarını kaçırınca 37 yaşındaki Modric ve arkadaşları son 16 turunu aldı.
Belçika'da Mertens
11'de başladığı mücadelede devre arasında kenara geldi. Fenerbahçeli Batshuayi
ise yedek oturdu. Belçika'nın hocası Roberto Martinez maçtan sonra istifa etti.
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Yıldız da olsan…
Dünya
futbolunda önemli yeri olan iki takımın gruptan çıkmasını doğrudan ilgilendiren bir maçtı. Böyle bir karşılaşmada öyle bir ilk 45 dak-i ka izledim ki tam bir felaket… Futbol adına konuşulacak tek olumlu bir şey yok. Neyse ki ikinci yarıda işler değişti. Hırvatistan tempoyu ayarlayıp bir taraftan da kendini garantiye alacak golü aradı.
Buna karşılık Belçika oyunu kontrolü altına alamadı ama ite kaka gelen ataklarda 3 tane net gol kaçırdı. Bunların üçünü de ikinci yar-ı da oyuna giren Lukaku harcadı. Özelikle son kaçırdığı gerçekten inanılmazdı. Buradan şu sonuç çıkıyor; önemli yıldız bir oyuncu da olsan eğer fizik olarak hazır değilsen her şey ters gidiyor.
Senelerdir FIFA sıralamasında 1 numara, sonrasında kaybetse de yine üstlerde olan Belçika'nın bu kadar hayal kırıklığı yaratması da ilginçti