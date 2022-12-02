Zafer Hırvatistan’ın hüzün Belçika’nın

Grubu'nun favorilerinden gösterilen ve kadrosundaki yıldızlar nedeniyle 'olarak nitelendirilen Belçika, Hırvatistan ile golsüz berabere kalıp kupaya veda etti. Lukaku, özellikle 2. yarıda girdiği yüzde yüzlük gol pozisyonlarını kaçırıncaBelçika'da11'de başladığı mücadelede devre arasında kenara geldi. Fenerbahçeliise yedek oturdu.Yıldız da olsan…futbolunda önemli yeri olan iki takımın gruptan çıkmasını doğrudan ilgilendiren bir maçtı. Böyle bir karşılaşmada öyle bir ilk 45 dak-i ka izledim ki tam bir felaket… Futbol adına konuşulacak tek olumlu bir şey yok. Neyse ki ikinci yarıda işler değişti.Buna karşılık Belçika oyunu kontrolü altına alamadı ama ite kaka gelen ataklarda 3 tane net gol kaçırdı. Bunların üçünü de ikinci yar-ı da oyuna giren Lukaku harcadı. Özelikle son kaçırdığı gerçekten inanılmazdı. Buradan şu sonuç çıkıyor;Senelerdir FIFA sıralamasında 1 numara, sonrasında kaybetse de yine üstlerde olan Belçika'nın bu kadar hayal kırıklığı yaratması da ilginçti