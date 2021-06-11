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Giriş Tarihi: 11.6.2021 12:00 Son Güncelleme: 11.6.2021 12:01

hangi kanalda? EURO 2020 Avusturya Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Avusturya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Avusturya Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Kuzey Makedonya ilk kez büyük bir turnuvada boy göstermeye hazırlanırken; Avusturya ev sahibi olduğu 2008'in haricinde ikinci kez eleme oynayarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Heyecan dolu mücadele için futbolseverlerin geri sayımı sürerken öte yandan “ hangi kanalda? EURO 2020 Avusturya Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?” soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte tüm detaylar…

16. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 heyecanı sürüyor. da merakla beklenirken öte yandan futbolseverler şimdiden "Avusturya Kuzey Makedonya maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Euro 2020 elemelerinde oynadığı son üç maçı kazanan Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası tarihinde henüz galibiyet alamayan Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

AVUSTURYA KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avusturya – Kuzey Makedonya, UEFA Euro 2020 maçı, 13-06-2021 Pazar günü TRT 1, kanal(lar)ından yayınlanacak.

MAÇ TAKVİMİ:

13 Haziran (TSİ 19.00): Avusturya-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena-Bükreş)

13 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

17 Haziran (TSİ 16.00): Ukrayna-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena)

17 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Ukrayna-Avusturya (Ulusal Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Kuzey Makedonya-Hollanda (Johan Cruyff Arena)

KUZEY MAKEDONYA

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Kuzey Makedonya, tecrübeli ve genç yetenekleriyle taraftarlarına keyifli bir şampiyona yaşatmak istiyor.

Elemelerde G Grubu'nda çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kuzey Makedonya, rakip ağları 12 kez havalandırdı ve 13 gol yedi. Grubunu 3. sırada tamamladığı için play-off maçları oynayan Kuzey Makedonya, Kosova'yı 2-1 ve Gürcistan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Elemelerde 4 gol atan eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, takımın şampiyonada potansiyeli en yüksek oyuncusu olarak görülüyor.

Takımını turnuvaya taşıyan başlıca isimlerden 37 yaşındaki forvet Goran Pandev, kariyerinin son döneminde başarılı bir turnuva geçirmeyi hedefliyor.

Kuzey Makedonya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Risto Jankov (Rabotnicki), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia)

Defans: ﻿﻿Egzijan Alioski (Leeds United), Egzon Bejtulai (Shkendija), ﻿Visar Musliu (Fehervar), Kire Ristevski (Ujpest), Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), ﻿Darko Velkovski (Rijeka), ﻿﻿Gjoko Zajkov (Charleroi)

Orta Saha: ﻿Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardi (Levante), Darko Churlinov (Stuttgart)﻿, Eljif Elmas (Napoli), Feran Hasani (Partizani), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), ﻿Boban Nikolov (Lecce), ﻿﻿﻿﻿﻿Milan Ristovski (Spartak Trnava), Stefan Spirovski (AEK Larnaca)

Forvet: Daniel Avramovski (Kayserispor), Goran Pandev (Genoa), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Vlatko Stojanovski (Chambly), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), ﻿﻿Krste Velkovski (Sarajevo)

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AVUSTURYA

Tarihinde 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Avusturya, öncelikle turnuvadaki ilk galibiyetini alarak taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor.

Elemelerde G Grubu'nda çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Avusturya, rakip filelere 19 gol bıraktı, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Elemelerde 6 gol atarak takımının skor yükünü çeken Marko Arnautovic, Avusturya'nın en önemli gol ayağı olarak sahada yerini alacak.

Turnuva öncesinde Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olan 28 yaşındaki David Alaba, teknik direktör Franco Foda'nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Son katıldığı EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Avusturya'da Almanya takımı Leipzig forması giyen Konrad Laimer ise turnuvada değerini yükseltme potansiyeli taşıyan oyuncular arasında bulunuyor.

Avusturya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Defans: David Alaba (Real Madrid), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), ﻿Andreas Ulmer (Salzburg)

Orta Saha: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Inter), Karim Onisiwo (Mainz 05), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke 04), Christopher Trimmel (Union Berlin)

Forvet: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart)

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