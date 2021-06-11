Avusturya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Avusturya Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

KUZEY MAKEDONYA

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Kuzey Makedonya, tecrübeli ve genç yetenekleriyle taraftarlarına keyifli bir şampiyona yaşatmak istiyor.

Elemelerde G Grubu'nda çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kuzey Makedonya, rakip ağları 12 kez havalandırdı ve 13 gol yedi. Grubunu 3. sırada tamamladığı için play-off maçları oynayan Kuzey Makedonya, Kosova'yı 2-1 ve Gürcistan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Elemelerde 4 gol atan eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, takımın şampiyonada potansiyeli en yüksek oyuncusu olarak görülüyor.

Takımını turnuvaya taşıyan başlıca isimlerden 37 yaşındaki forvet Goran Pandev, kariyerinin son döneminde başarılı bir turnuva geçirmeyi hedefliyor.

Kuzey Makedonya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Risto Jankov (Rabotnicki), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia)

Defans: ﻿﻿Egzijan Alioski (Leeds United), Egzon Bejtulai (Shkendija), ﻿Visar Musliu (Fehervar), Kire Ristevski (Ujpest), Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), ﻿Darko Velkovski (Rijeka), ﻿﻿Gjoko Zajkov (Charleroi)

Orta Saha: ﻿Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardi (Levante), Darko Churlinov (Stuttgart)﻿, Eljif Elmas (Napoli), Feran Hasani (Partizani), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), ﻿Boban Nikolov (Lecce), ﻿﻿﻿﻿﻿Milan Ristovski (Spartak Trnava), Stefan Spirovski (AEK Larnaca)

Forvet: Daniel Avramovski (Kayserispor), Goran Pandev (Genoa), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Vlatko Stojanovski (Chambly), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), ﻿﻿Krste Velkovski (Sarajevo)