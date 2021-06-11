Euro 2020 kısa... kısa...

THY bu kez kalp atışlarını taşıdı TÜRK Hava Yolları (THY), EURO 2020'de tüm Türkiye'nin Milli Takım'ın yanında olduğunu hissettirmek için özel bir çalışmaya imza attı. Ülkenin dört bir yanındaki taraftarlar bir araya getirilerek Ay-Yıldızlı ekibin EURO 2020 eleme maçları tekrar izlendi ve bu sırada kalp atışları ile verdikleri reaksiyonlar kaydedilerek Türkiye'nin kalp atış grafiği oluşturuldu. Toplanan veriler ise formalara yerleştirildi. Bu formalar, milli futbolculara hediye edildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Futboldaki bayrak taşıyıcılarımız olan millilerimizi bu önemli yolculukta da yalnız bırakmıyoruz" dedi.
CEVDET ÖZDEMİR
İtalyanlar temkinli: Türkiye'ye dikkat
İTALYAN basınında Türkiye karşılaşması öncesi temkinli bir hava hakim. ll Giornale gazetesi, "Genç Türkler korkutuyor" başlıklı haberinde Türkiye'nin genç ve hırslı olduğu vurguladı. La Gazzetta dello Sport ise, "Türkler'e Dikkat" manşetini atarken, Hakan Çalhanoğlu'nun kılavuz, Burak Yılmaz'ın lider, Yusuf Yazıcı'nın ise San Siro'da 3 gol attığına dikkat çekti.
Trendyol, Milliler'in resmi sponsoru oldu
TRENDYOL ve Türkiye Futbol Federasyonu, başarıları ile tüm Türkiye'yi gururlandıran Futbol Milli Takımları için güçlerini birleştirdi. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru olan Trendyol, ayrıca Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımları'nın da resmi sponsorluğunu üstlenerek, Ay-Yıldızlılar'ı destekleyecek.
Alman oyunculara özel kamp alanı
ALMANYA Milli Takımı, Koronavirüs'ten korunmak için önlemleri artırmış durumda. Bild'in haberine göre; Löw'ün öğrencileri, Bavyera'da futbol federasyonunun turnuva için özel yaptırdığı tesislerde konaklıyor. Büyük bir alana inşa edilen tesislerde 7 ev bulunuyor. Türk asıllı futbolcular; Emre Can veİlkay Gündoğan aynı odayı paylaşıyor. Takımın en yaşlı ismi Neuer (35), takımın en genci Musiala (18) ile aynı evde kalıyor.
Muhtemel ilk 11'i en değerli takım Fransa
EURO 2020'nin 24 takımı içerisinde muhtemel ilk 11'i en değerli takım belli oldu. Son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa, 589 milyon Euro ile en kıymetli 11'e sahip durumda. İngiltere 565 milyon Euro ile arkasında. İspanya (530 milyon €),Portekiz (490 milyon €), Almanyada (463 milyon €) en değerliler arasında. A Milli Takım'ın ise muhtemel 11'inin değeri ise 193 milyon Euro