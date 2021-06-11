İskoçya Çekya maçı hangi kanalda? EURO 2020 İskoçya Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

İskoçya Çekya maçı için heyecan dorukta. Bu hafta sonu gerçekleşecek EURO 2020 D grubu mücadelelerinden olan maçın kanalı ve yayın saati gibi detaylar bu kapsamda merak konusu haline geldi. "İskoçya Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? EURO 2020 İskoçya Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları bu noktada gündeme taşınıyor. İskoçya 3. Kez turnuvada yer alırken öte Çekya 7. Kez turnuvada boy gösterecek.
İSKOÇYA 3. KEZ TURNUVADA YER ALACAK
Teknik direktörlüğünü Chelseali eski futbolcu Steve Clarke'ın üstlendiği turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İskoçya, tarihinde üçüncü kez şampiyonada boy gösterecek.
Elemelerde I Grubu'nu 5'er galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, play-off'larda İsrail ve Sırbistan'ı normal süresi eşitlikle sona eren maçların ardından penaltılar sonucunda eleyerek EURO 2020 vizesi aldı.
Daha önce katıldığı 1992 ve 1996'daki şampiyonalara grup aşamasında veda eden İskoçya'nın öne çıkan oyuncuları arasında, elemelerde 7 kez ağları sarsan Aston Villalı John McGinn ile Queens Park Rangerslı Lyndon Dykes bulunuyor.
İskoçya'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:
Kaleci: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County), Jon McLaughlin (Rangers)
Defans: Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal)
Orta saha: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)
Forvet: Che Adams (Southampton), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Kevin Nisbet (Hibernian).
ÇEKYA ÜST ÜSTE 7. KEZ KATILIYOR
1976'da Çekoslovakya döneminde katıldığı şampiyonada kupaya uzanarak en başarılı derecesine ulaşan Çekya, elemelerde 5 galibiyet ve 3 yenilgi alarak İngiltere'nin ardından A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Çekya, 10. kez katılacağı şampiyonada üst üste 7. kez yer alacak.
Çekya liginde en çok maça çıkan teknik direktör unvanının sahibi Jaroslav Silhavy'nin 2018 yılından bu yana çalıştırdığı Çekya'nın öne çıkan oyuncuları arasında orta sahada görev alan West Ham Unitedlı Tomas Soucek ve Hertha Berlin'de forma giyen Vladimir Darida yer alıyor.
Çekya'nın turnuvadaki kadrosu şöyle:
Kaleci: Tomas Vaclik (Sevilla), Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Ales Mandous (Olomouc)
Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Ondrej Celustka (Sparta Prag), Tomas Kalas (Bristol City), David Zima (Slavia Prag), Ales Mateju (Brescia), Jan Boril (Slavia Prag), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Tomas Holes (Slavia Prag).
Orta saha: Lukas Masopust (Slavia Prag), Vladimir Darida (Hertha Berlin), Tomas Soucek (West Ham United), Antonin Barak (Verona), Alex Kral (Spartak Moskova), Petr Sevcik (Slavia Prag), Jakub Jankto (Sampdoria), Jakub Pesek (Sparta Prag), Michal Sadilek (Liberec).
Forvet: Adam Hlozek (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Michael Krmencik (PAOK), Matej Vydra (Burnley), Tomas Pekhart (Legia).
MAÇ TAKVİMİ
13 Haziran (TSİ: 16.00): İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı - Londra)
14 Haziran (TSİ: 16.00): İskoçya-Çekya (Hampden Park - Glasgow)
18 Haziran (TSİ: 19.00): Hırvatistan-Çekya (Hampden Park - Glasgow)
18 Haziran (TSİ: 22.00): İngiltere-İskoçya (Wembley Stadı - Londra)
22 Haziran (TSİ: 22.00): Çekya-İngiltere (Wembley Stadı - Londra)