İskoçya Çekya maçı hangi kanalda? EURO 2020 İskoçya Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

İskoçya Çekya maçı için heyecan dorukta. Bu hafta sonu gerçekleşecek EURO 2020 D grubu mücadelelerinden olan maçın kanalı ve yayın saati gibi detaylar bu kapsamda merak konusu haline geldi. "İskoçya Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? EURO 2020 İskoçya Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" soruları bu noktada gündeme taşınıyor. İskoçya 3. Kez turnuvada yer alırken öte Çekya 7. Kez turnuvada boy gösterecek.