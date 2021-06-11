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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Ortak hayalde birleşelim

Ortak hayalde birleşelim

Futbolcularımızı her engeli aşacak anlayışta yetiştirmemiz gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca, “Herkesin hayali var ama önce hayallerimizi birleştirelim. Onun için de ortak düşüneceğiz, ortak çalışacağız, ortak duygularımızı paylaşacağız” dedi

'nın için 'da geçirdiği kamp dönemi sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , ile bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu'nun sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinin unutulmaz anlarını ve hedeflerini anlattı. Kasapoğlu'nun Avrupa Şampiyonası hakkındaki sorusuna, "Önümüze bir sürü engel çıkacak, A'dan Z'ye bu engeli aşacak anlayışla kendimizi yetiştirmemiz lazım" karşılığını veren Güneş, "Herkesin hayali var ama önce ortak olan hayallerimizi birleştirelim. Onun için ortak düşüneceğiz, ortak çalışacağız, ortak duygularımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

HİKÂYELER HİÇ UNUTULMAZ

Avrupa Şampiyonası'nın önemli bir imaj olduğunu vurgulayan Güneş, şunları söyledi: "Türkiye'nin tanıtımı, sportif başarı, fair play, bunların hepsini kullanmak lazım. Ama bunu işlemek kolay değil. Dünya Kupası'nda da yaşadık bu durumu. Onlara; 'Maç ne olursa olsun, sakın yere eğilmeyin' dedim. Biz iz bıraktık. Sadece saha sonucu değil… Final Almanya-Brezilya maçıydı ama o üçüncülük maçı ambiyansıyla o kadar iz bıraktı ki, o yüzden futbolun bu tarafı çok önemli. İlkler asla unutulmaz. Hikâyeler hiç unutulmazlar. Türkiye'nin renkli bir çıkışı vardı." Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'nun kısa sorularını ise şöyle yanıtladı:

BENİM GÖZÜMDE HAGİ, ALEX'TEN DAHA İYİ

İlgilendiğiniz sportif branş nedir? Yürüyüş ve yüzme.
Hocam unutamadığınız maç? Kazandığımız olarak Senegal maçını söyleyebilirim. Kaybettiğimizi de için söyleyeceğim. Letonya maçıydı. Burada Avrupa Şampiyonası'na gidecektik. Orada 1-0 kaybettik, burada 2-2 berabere kaldık.
Türkiye'ye gelen en iyi yabancı hoca?
En iyi yabancı futbolcu? Tanıdığım için Şota. Yetenek olarak, kişilik olarak da… Çünkü genç yaşta aldık onu.
En iyi kaleci? Datcu'yu çok seviyordum. Schumacher geldi marka olarak.
En büyük mutluluğunuz? Ailem ile beraber olmak. Saha sonucuna gelirsek Dünya Kupası en önemli mutluluğumdur. Kulüpte de Trabzonspor'un ilk çıkışıdır.
Hagi mi, Alex mi? Hagi derim. Ben Hagi'yi daha çok önemsiyorum. Taraftar gözüyle bakmıyorum. Benim zaten öyle bir şeyim yoktur.

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