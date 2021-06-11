Ortak hayalde birleşelim

Futbolcularımızı her engeli aşacak anlayışta yetiştirmemiz gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca, “Herkesin hayali var ama önce hayallerimizi birleştirelim. Onun için de ortak düşüneceğiz, ortak çalışacağız, ortak duygularımızı paylaşacağız” dedi
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 için Antalya'da geçirdiği kamp dönemi sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şenol Güneş ile bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu'nunsorularını yanıtlayan deneyimliçalıştırıcı, kariyerininunutulmaz anlarınıve hedeflerini anlattı. Kasapoğlu'nun Avrupa Şampiyonası hakkındaki sorusuna, "Önümüze birsürü engel çıkacak, A'danZ'ye bu engeli aşacak anlayışlakendimizi yetiştirmemizlazım" karşılığını veren Güneş, "Herkesin hayali var ama önce ortak olan hayallerimizi birleştirelim. Onuniçin ortak düşüneceğiz,ortak çalışacağız, ortak duygularımızıpaylaşacağız" ifadelerini kullandı.
HİKÂYELER HİÇ UNUTULMAZ
Avrupa Şampiyonası'nın önemli bir imaj olduğunu vurgulayan Güneş, şunları söyledi: "Türkiye'nin tanıtımı,sportif başarı, fair play,bunların hepsini kullanmaklazım. Ama bunu işlemekkolay değil. DünyaKupası'nda da yaşadık budurumu. Onlara; 'Maç neolursa olsun, sakın yere eğilmeyin'dedim. Biz iz bıraktık.Sadece saha sonucu değil… Final Almanya-Brezilya maçıydı ama o üçüncülük maçı ambiyansıyla o kadar iz bıraktı ki, o yüzden futbolun bu tarafı çok önemli. İlkler asla unutulmaz. Hikâyeler hiç unutulmazlar. Türkiye'nin renkli bir çıkışı vardı." Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'nun kısa sorularını ise şöyle yanıtladı:
BENİM GÖZÜMDE HAGİ, ALEX'TEN DAHA İYİ
İlgilendiğiniz sportif branş nedir?Yürüyüş ve yüzme. Hocam unutamadığınız maç?Kazandığımız olarak Senegal maçını söyleyebilirim.Kaybettiğimizi de A Milli Takım için söyleyeceğim.Letonya maçıydı. Burada AvrupaŞampiyonası'na gidecektik. Orada 1-0 kaybettik,burada 2-2 berabere kaldık. Türkiye'ye gelen en iyi yabancı hoca?Jupp Derwall En iyi yabancı futbolcu?Tanıdığım için Şota. Yetenek olarak, kişilikolarak da… Çünkü genç yaşta aldık onu. En iyi kaleci?Datcu'yu çok seviyordum. Schumacher geldimarka olarak. En büyük mutluluğunuz?Ailem ile beraber olmak. Saha sonucuna gelirsekDünya Kupası en önemli mutluluğumdur.Kulüpte de Trabzonspor'un ilk çıkışıdır. Hagi mi, Alex mi?Hagi derim. Ben Hagi'yi daha çok önemsiyorum.Taraftar gözüyle bakmıyorum. Benimzaten öyle bir şeyim yoktur.