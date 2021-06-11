Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

UEFA'nın EURO 2020'de görev alacak ülkeler için görevlendirdiği muhabirler, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
JORDAN MACIEL - AVUSTURYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Almanya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Avusturya
ELVIR ISLAMOVIC - HIRVATİSTAN
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Dani Olmo (İspanya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye
ALYSSA SALIOU - BELÇİKA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)
Gizli Favori: Fransa (Birini seçmek için kendimi Fransa'dan başka takıma bakmaya ikna edemiyorum.)
ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA
Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)
Gizli Favori: Finlandiya
STURE SANDO - DANİMARKA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Hırvatistan
SIMON HART - İNGİLTERE
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jude Bellingham (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Dani Olmo (İspanya)
Gizli Favori: Danimarka
MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA
Şampiyon: İtalya
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)
Çıkış yapması beklenen: Aleksandr Sobolev (Russia)
En İyi Genç Oyuncu: Alexander Isak (İsveç)
Gizli Favori: Hırvatistan
DAVID CROSSAN - FRANSA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Antoine Griezmann (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Polonya
PHIL RÖBER - ALMANYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Harry Kane (İngiltere)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Jules Kounde (Fransa)
Gizli Favori: Türkiye
ANDY CLARK - MACARİSTAN
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Ukrayna
PAOLO MENICUCCI - İTALYA
Şampiyon: Belçika
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye
DEREK BROOKMAN - HOLLANDA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)
Çıkış yapması beklenen: Kieran Tierney (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Ukrayna
IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA
Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Jadon Sancho
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Kuzey Makedonya
PIOTR KOZMINSKI - POLONYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Adam Hlozek (Çekya)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Türkiye
CARLOS MACHADO - PORTEKİZ
Şampiyon: Portekiz
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Cristiano Ronaldo (Portekiz)
Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye
ARTUR PETROSYAN - RUSYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Youri Tielemans (Belçika)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: İtalya
ALEX O'HENLEY - İSKOÇYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Kevin Nisbet (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: İskoçya
RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA
Şampiyon: Belçika
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Kai Havertz (Almanya)
Çıkış yapması beklenen: Phil Foden (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Jude Bellingham (İngiltere)
Gizli Favori: Çekya
GRAHAM HUNTER - İSPANYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: John McGinn (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Türkiye
SUJAY DUTT - İSVEÇ
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Eden Hazard (Belçika)
Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Jack Grealish (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Türkiye
PETER BIRRER - İSVİÇRE
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Ruben Vargas (İsviçre)
En İyi Genç Oyuncu: Matthijs de Ligt (Hollanda)
Gizli Favori: İsviçre
GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Nicolo Barella (İtalya)
Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Pedri (İspanya)
En İyi Genç Oyuncu: Ryan Gravenberch (Hollanda)
Gizli Favori: Türkiye
BOGDAN BUGA - UKRAYNA
Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Raheem Sterling (İngiltere)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Andreas Skov Olsen (Danimarka)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Danimarka
MATTHEW HOWARTH - GALLER
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye