Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti
Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:39 Son Güncelleme: 11.6.2021 12:13

Son dakika: için çok konuşulacak tahmini! muhabirleri seçti

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

Son dakika haberi... 'nın 'de yer alacak ülkeler için görevlendirdiği muhabirler, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

'nın 'de görev alacak ülkeler için görevlendirdiği muhabirler, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

JORDAN MACIEL - AVUSTURYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Almanya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Avusturya

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

ELVIR ISLAMOVIC - HIRVATİSTAN

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Dani Olmo (İspanya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori:

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

ALYSSA SALIOU - BELÇİKA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)
Gizli Favori: Fransa (Birini seçmek için kendimi Fransa'dan başka takıma bakmaya ikna edemiyorum.)

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA

Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)
Gizli Favori: Finlandiya

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

STURE SANDO - DANİMARKA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Hırvatistan

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

SIMON HART - İNGİLTERE

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jude Bellingham (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Dani Olmo (İspanya)
Gizli Favori: Danimarka

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA

Şampiyon: İtalya
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)
Çıkış yapması beklenen: Aleksandr Sobolev (Russia)
En İyi Genç Oyuncu: Alexander Isak (İsveç)
Gizli Favori: Hırvatistan

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

DAVID CROSSAN - FRANSA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Antoine Griezmann (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Polonya

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

PHIL RÖBER - ALMANYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Harry Kane (İngiltere)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Jules Kounde (Fransa)
Gizli Favori:

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

ANDY CLARK - MACARİSTAN

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Ukrayna

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

PAOLO MENICUCCI - İTALYA

Şampiyon: Belçika
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori:

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

DEREK BROOKMAN - HOLLANDA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)
Çıkış yapması beklenen: Kieran Tierney (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Ukrayna

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA

Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Jadon Sancho
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Kuzey Makedonya

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

PIOTR KOZMINSKI - POLONYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Adam Hlozek (Çekya)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori:

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

CARLOS MACHADO - PORTEKİZ

Şampiyon: Portekiz
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Cristiano Ronaldo (Portekiz)
Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori:

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

ARTUR PETROSYAN - RUSYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Youri Tielemans (Belçika)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: İtalya

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

ALEX O'HENLEY - İSKOÇYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Kevin Nisbet (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: İskoçya

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA

Şampiyon: Belçika
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Kai Havertz (Almanya)
Çıkış yapması beklenen: Phil Foden (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Jude Bellingham (İngiltere)
Gizli Favori: Çekya

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

GRAHAM HUNTER - İSPANYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: John McGinn (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori:

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

SUJAY DUTT - İSVEÇ

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Eden Hazard (Belçika)
Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Jack Grealish (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori:

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

PETER BIRRER - İSVİÇRE

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Ruben Vargas (İsviçre)
En İyi Genç Oyuncu: Matthijs de Ligt (Hollanda)
Gizli Favori: İsviçre

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Nicolo Barella (İtalya)
Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Pedri (İspanya)
En İyi Genç Oyuncu: Ryan Gravenberch (Hollanda)
Gizli Favori:

Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

BOGDAN BUGA - UKRAYNA

Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Raheem Sterling (İngiltere)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Andreas Skov Olsen (Danimarka)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Danimarka

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti

MATTHEW HOWARTH - GALLER

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori:

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Son dakika: EURO 2020 için çok konuşulacak Türkiye tahmini! UEFA muhabirleri seçti
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