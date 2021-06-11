Türk halkının yüzde 28’i EURU 2020'de Türkiye şampiyon olur dedi!

TAKIMIMIZ FİNAL OYNAR

Araştırmada 'Milli Takımı Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hangi aşamaya kadar gidebilir' şeklinde bir başka soru da yer aldı. İlgili soruya katılımcıların yüzde 45,2'si final oynar cevabı verdi. Aynı soruya verilen diğer yanıtlar şöyle: "Yarı final oynar yüzde 10,8, çeyrek final oynar yüzde 17,1, gruptan çıkar yüzde 17,4, gruptan çıkamaz yüzde 9,4 oldu."

İLK MAÇ BERABERE BİTER

Şampiyonaya A grubunda katılan Milli Takım, bugün saat 22:00'de İtalya Milli Takımı'yla karşılaşacak. Areda Survey'in araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 43,9'u ilk maçın berabere biteceğini düşünüyor. İlgili soruya verilen diğer yanıtlar ise şöyle: "Türkiye kazanır yüzde 32,8, İtalya kazanır ise yüzde 23,3."

Araştırma şirketi Areda Survey'in, EURO 2020 araştırması, 9-10 Haziran tarihleri arasında 1000 kişinin katılımıyla ve Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemi kullanılarak gerçekleşti.