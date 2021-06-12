CANLI! EURO 2020 B grubunda Danimarka'nın konuğu Finlandiya!

Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı grubun ilk maçı bu akşam saat 19.00'da başladı. Ev sahibi Danimarka'nın, evinde Finlandiya'yı konuk ettiği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Turnuvanın ev sahipleri arasında yer alan Danimarka'nın Finlandiya'yı ağırladığı müsabaka Parken Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan deneyimli hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.
İLK 11'LER...
Danimarka: Schmeichel, Maehle, Kjaer, Christensen, Wass, Eriksen, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Braithwaite, Wind.
Finlandiya: Hradecky, O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala, Pukki, Pohjanpalo.
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DANİMARKA 0-0 FİNLANDİYA
TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU!
B grubunun ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya gelirken, taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı.
Danimarka ve Finlandiya'ya gönül vermiş futbolseverler tribünleri neredeyse tamamen doldurdu ve ortaya renkli görüntüler çıktı.