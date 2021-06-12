CANLI! EURO 2020 B grubunda Danimarka'nın konuğu Finlandiya!

Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı grubun ilk maçı bu akşam saat 19.00'da başladı. Ev sahibi Danimarka'nın, evinde Finlandiya'yı konuk ettiği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...