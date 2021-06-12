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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Düştüğümüz gibi kalkmasını biliriz

MEHMET ÖZCAN
Düştüğümüz gibi kalkmasını biliriz

Roma’da oynanan karşılaşmaya rakip beklendiği gibi baskılı başladı. Savunmada kaldık ancak Merih’in kendi kalesine gönderdiği topla şanssız bir şekilde kalemiz düştü. Bu da oyunun kırılma anı oldu...

Moralimiz bozuldu, direncimiz azaldı. İmmobile ve İnsigne'nin golleriyle hiç hesapta olmayan bir sonuçla sahadan ayrıldık
İtalya EURO 2020 açılış maçında Türkiye'yi net bir oyunla 3-0 yenerken, sadece grubun değil turnuvanın favorisi olduğunu gösterdi. Sanki 'da bir büyük takım deplasmanına yenilmemek için çıkmış Anadolu takımını dün Roma'da izledik! Maçın ilk yarısında kaleye şutumuz bile yoktu. Kendi sahamıza çok gömüldük, kaptırdığımız topları çok geç geri kazandık. merkeze destek veremedi, Burak'a hiç top gitmedi. İlk yarıda kurduğu baskıda 8 şut denemesinde sonuç alamayan İtalyanlar'ın penaltı itirazlarından hakem etkilenmedi. Tehlikeler yaratan İnsigne ve İmmobile'den bitirici vuruşlar gelmezken, sahneye Berardi çıktı. Sağdan sıfıra inen Berardi'nin kale içine kestiği top Merih'e çarpınca ağlarımızla buluştu. 1-0 öne geçmesine rağmen tek kale oynamaya devam eden 'da sürekli hücumu düşünen sol bek Spinazzola'nın şutunu klas şekilde kurtarsa da dönen topu İmmobile tamamladı. Son bölümde İmmobile'nin pasında İnsigne imza gollerinden birini attı: 3-0.

MERİH İLKLERE İMZA ATTI!
Daha önce kendi kalesine golü olmayan Merih Demiral, İtalya karşılaşmasında bir ilke imza attı. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa bir futbolcu açılış golünü kendi ağlarına gönderdi.

İTALYANLAR'A ŞANSIMIZ TUTMUYOR
, İtalya ile tarihinde 11. kez karşılaşırken yine galibiyet göremedi. Ay-Yıldızlı ekibimiz bu maçlarda 8 yenilgi alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

GALLER VE İSVİÇRE İLE BAKÜ'DE KARŞILAŞACAĞIZ
A Milli Futbol Takımımız, A Grubu'ndaki ikinci maçını çarşamba günü Galler ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. Ay-Yıldızlılar, son karşılaşmasında ise yine Bakü'de pazar günü İsviçre'ye rakip olacak. İki müsabaka da TSİ saat 19.00'da başlayacak. Milliler, bugün İtalya'dan Azerbaycan'a geçecek

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Düştüğümüz gibi kalkmasını biliriz
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