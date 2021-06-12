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Giriş Tarihi: 12.6.2021 10:51

'de bugün hangi maçlar var? 12 Haziran fikstürü günün maçları!

EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 12 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü günün maçları!

’nın geçtiğimiz gün maçıyla başlarken bugün sabah saatlerinden itibaren “12 Haziran bugün hangi maçlar var?” sorusu gündeme taşındı. Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde geçtiğimiz sene 2021 yazına ertelenen turnuvada Milli Takımımız da 24 ülke arasında boy gösteriyor. Heyecanın doruklarda yaşandığı turnuvayı takip etmek isteyen milyonlarca futbolsever bu noktada “Bugün akşam hangi maçlar var?” sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte 12 Haziran Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü – günün maç takvimi…

fikstürü sabah saatlerinden itibaren gündeme geliyor. 11 Haziran'da karşılaşmasıyla başlayan turnuvanın heyecanı ülkemizi de adeta sardı. Geçtiğimiz günkü maçtan istenen sonuç alınmasa da futbolseverler bugünün maçları ile ilgili detayları öğrenmek üzere "12 Haziran bugün hangi maçlar var?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene düzenlenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen merak ediliyor. İşte 12 Haziran Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü ve "Bugün akşam hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı…

EURO 2020 maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor, bugün mü? Yayın kanalı ve fikstür...

BUGÜN VE YARIN HANGİ MAÇLAR VAR?

Kupada oynanacak ilk müsabakaların tarihleri ve saatleri şöyle...

Türkiye İtalya 11.06.2021 saat 22:00
Galler İsviçre 12.06.2021 saat 16:00
Danimarka Finlandiya 12.06.2021 saat 19:00
Belçika Rusya 12.06.2021 saat 22:00
İngiltere Hırvatistan 13.06.2021 saat 16:00
Avusturya Kuzey Makedonya 13.06.2021 saat 19:00
Hollanda Ukrayna 13.06.2021 saat 22:00
İskoçya Çek Cumhuriyeti 14.06.2021 saat 16:00
Polonya Slovakya 14.06.2021 saat 19:00
İspanya İsveç 14.06.2021 saat 22:00
Macaristan Portekiz 15.06.2021 saat 19:00
Fransa Almanya 15.06.2021 saat 22.00,

Millilerimizin EURO 2020 fikstürü ise şu şekilde;

Türkiye İtalya 11 Haziran 2021 saat 22:00
Türkiye Galler 16 Haziran 2021 saat 19:00
İsviçre Türkiye 20 Haziran 2021 saat 19:00


EURO 2020 GRUPLAR

Turnuvada mücadele edecek 6 grupta yer alan takımlar ve grupları şu şekilde

EURO 2020 A GRUBU

1 İtalya

2 İsviçre

3 Türkiye

4 Galler

EURO 2020 B GRUBU

1 Belçika

2 Danimarka

3 Finlandiya

4 Rusya

EURO 2020 C GRUBU

1 Avusturya

2 Hollanda

3 Kuzey Makedonya

4 Ukrayna

EURO 2020 D GRUBU

1 Hırvatistan

2 Çek Cumhuriyeti

3 İngiltere

4 İskoçya

EURO 2020 E GRUBU

1 Polonya

2 Slovakya

3 İspanya

4 İsveç

EURO 2020 F GRUBU

1 Fransa

2 Almanya

3 Macaristan

4 Portekiz

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EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 12 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü günün maçları!
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