EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü sabah saatlerinden itibaren gündeme geliyor. 11 Haziran'da Türkiye İtalya karşılaşmasıyla başlayan turnuvanın heyecanı ülkemizi de adeta sardı. Geçtiğimiz günkü maçtan istenen sonuç alınmasa da futbolseverler bugünün maçları ile ilgili detayları öğrenmek üzere "12 Haziran bugün hangi maçlar var?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene düzenlenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020 maç takvimi merak ediliyor. İşte 12 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü ve "Bugün akşam hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı…