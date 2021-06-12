Galler - İsviçre maçında gol sesi! (CANLI)

EURO 2020 A Milli Takım'ın grubu olan A Grubu'nda Galler ile İsviçre, Azerbaycan Bakü Olimpiyat stadı'nda karşı karşıya geliyor. Galler'de Gareth Bale ve Aaron Ramsey gibi yıldızlar dikkat çekerken İsviçre'de ise Xherdan Shaqiri ve Granit Xaka ön plan açıkıyor. Britanya Adası'nın küçük ülkesi Galler, son Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'da yarı final oynayarak tarihinin en büyük başarısını yaşamıştı.

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GALLER 0-1 İSVİÇRE

49' Breel Embolo