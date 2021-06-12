Galler - İsviçre maçında gol sesi! (CANLI)

EURO 2020 A Milli Takım'ın grubu olan A Grubu'nda Galler ile İsviçre, Azerbaycan Bakü Olimpiyat stadı'nda karşı karşıya geliyor. Galler'de Gareth Bale ve Aaron Ramsey gibi yıldızlar dikkat çekerken İsviçre'de ise Xherdan Shaqiri ve Granit Xaka ön plan açıkıyor. Britanya Adası'nın küçük ülkesi Galler, son Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'da yarı final oynayarak tarihinin en büyük başarısını yaşamıştı.
GALLER 0-1 İSVİÇRE
49' Breel Embolo
Grubun diğer maçında ise turnuvanın açılış maçına Milli takımımız, deplasmanda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
İLK 11'LER
GALLER: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.
İSVİÇRE: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.
GALLER TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISI!
2016 yılında Fransa'da oynanan son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final gören Galler, EURO 2020'de de aynı başarıyı elde etmek için mücadele ediyor. Galler ve İsviçre, turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan 7 maçın 5'ini İsviçre kazanırken, son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
GALLER - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Galler - İsviçre maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.