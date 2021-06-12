“Çıkarken top kaybederek, mahkûm oynamaya başladık. İlk golden sonra düştük. Bizden daha iyi takıma kaybettik. Bir an evvel toparlanmalıyız.”
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ortaya koyulan futboldan memnun olmadığını söyledi. İtalya'nın üstünlüğüne dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Bizim oyun tarzımız bu değildi. Daha üstün rakip vardı. Savunmadan çıkarken top kaybederek, mahkûm oynamaya başladık. Bizdendaha iyi takıma kaybettik.Oyunumuzun onlardan kötüolduğunu gördük. Ancak kendi oyunumuzun da gerisinde kaldık.
KENDİ OYUNUMUZUN GERİSİNDEYDİK
Beklentimiz güzel bir futboldu. Oyunumuzu onlara göstermeyi düşündük ama rakip, bizden üstündü. Yediğimiz golden sonra düştük. Onlar ne kadar iyiyse,biz de o kadar kendi oyunumuzungerisinde kaldık. Skordan ne ben ne de oyuncularım memnun. Skorun olumsuz olduğuyerde, oyun da beklentinin altındakalınca, eleştirilere saygıduyarım. Bu bir turnuva, ilk maçıkazansaydık da bitmeyecekti. Biran evvel toparlanmalıyız. Şimdi önümüzde iki maç var. İkisini kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
MANCİNİ: POZİSYON VERMEDİK
İTALYA Teknik Direktörü Roberto Mancini ise maçın ardından şunları söyledi: "Beklediğimizden kolay bir maç olmadı. Bunu söylemek yanlış olur. Türkiyeiyi bir takım. Teknikoyunculara sahipler.Biz iyi futbol oynadık. Türkiye'ye opsiyon bırakmadık ve onları tek hücum şekline zorladık. Pozisyon vermedik.Bundan sonrakimaçlar da zor olacak.Dengeli bir gruptayız."
BURAK YILMAZ REKOR KIRDI
İtalya karşısında 11'de başlayan Burak Yılmaz, yaş rekoru kırdı. 35 yaş 331 günlük Burak, Rüştü Reçber'i (35 yaş 46 gün) geride bırakarak Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.
KARAMAN: İKİ MAÇIMIZ DAHA VAR!
SAĞ kanatta savunmaya da büyük destek vererek oynayan Kenan Karaman maç sonu 'dağıldık' itirafında bulundu. 27 yaşındaki oyuncu "İtalya etkili takım. Taktik olarak üst düzeyde. Defansta top kazandığımızda öne çıkamadık. 2. yarıda golden sonra dağıldık. Bu bir turnuva, 2 maçımız daha var" dedi.
AÇILIŞTA YÜZÜMÜZ GÜLMÜYOR
AVRUPA Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye'nin yüzü açılışta yine gülmedi… EURO 2000'de ilk maçında yine İtalya ile oynayıp 2-1 kaybeden Ay-Yıldızlılar dün de sahadan mağlup ayrıldı. A MilliTakımımız, AvrupaŞampiyonaları'nakatıldığı 5 turnuvada da ilk karşılaşmasındanyenilgiyle ayrıldı.Türkiye yine galibiyetehasret kaldı...
'CANINIZ SAĞ OLSUN ÇOCUKLAR'
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve diğer TFF yöneticileri tribündeydi. Maçın ardından Bakan Kasapoğlu, takıma destek için "Canınız sağ olsun çocuklar. Sonu iyi olsun" mesajını sosyal medya hesabından paylaştı...