Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Belçika'ya Timothy Castagne'den kötü haber! EURO 2020'yi kapattı...
Giriş Tarihi: 13.6.2021 13:34 Son Güncelleme: 13.6.2021 13:35

Belçika'ya 'den kötü haber! 'yi kapattı...

Belçika'ya Timothy Castagne'den kötü haber! EURO 2020'yi kapattı...

B Grubu ilk maçında Belçika'nın Rusya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta Belçika'nın sağ beki 'den kötü haber geldi. 25 yaşındaki yıldız, turnuvanın geri kalanında ülkesini yalnız bırakacak.

B Grubu ilk maçında Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup ederken Belçika'nın sağ beki 'den kötü haber geldi. Maçın ilk bölümünde Castagne ile Rus futbolcu çarpışmış ve her iki futbolcu da oyundan çıkmıştı.

Belçika Teknik Direktörü , maçın ardından düzenlenen toplantıda Timothy Castagne'nin turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

forması giyen 25 yaşındaki stoper milli takımda ilk kez uluslararası turnuvada boy göstermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’in kahramanlık hikayesi! Christian Eriksen’e adeta hayat verdi…
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Dünkü SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu?
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 40 yaş ve üstüne aşı müjdesi!
İstanbul-Ankara arası kısalıyor! Türkiye'den yüksek hızlı tren atağı
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci isyan etti!
Son dakika: UEFA'dan sevindiren Eriksen açıklaması! Christian Eriksen'in durumunda iyileşme var
Son dakika: Beşiktaş Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! İşte anlaşmanın detayları...
Son dakika haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım: Emeklilere Temmuz'da ödenecek
SON DAKİKA HABERİ: Hatay Valiliği duyurdu! YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! 13 sivil hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika'ya Timothy Castagne'den kötü haber! EURO 2020'yi kapattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA