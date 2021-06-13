EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ve Kuzey Makedonya karşılaşıyor

2020 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nun ilk maçı olan Avusturya ve Kuzey Makedonya, bu akşam saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Hollanda ve Ukrayna'nın da yer aldığı grubun en zayıf halkaları olarak gösterilen iki ekip, Romanya'da bulunan Ulusal Arena'da karşılaşacak.
Karşılaşma, TRT 1'den yayınlanacak ve İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
İLK 11'LER
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba, Kalajdzic
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski, Ademi, Nikolov, Bardhi, Elif, Trajkovski, Pandev
İLKLERİN KARŞILAŞMASI
Avrupa Şampiyonaları tarihinde daha önce 3 kez boy gösteren Avusturya, henüz galibiyet alamadı. Kuzey Makedonya ise tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor.
Avusturya, turnuvada ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, Kuzey Makedonya ise ilk Avrupa Şampiyonası maçını galibiyetle tamamlamak istiyor.