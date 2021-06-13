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Giriş Tarihi: 13.6.2021 18:25 Son Güncelleme: 13.6.2021 18:26

EURO 2020 C Grubu ilk maçında ve karşılaşıyor

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ve Kuzey Makedonya karşılaşıyor

açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. 'da bulunan 'da oynanacak olan karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Kuzey Makedonya, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Avusturya'nın ise Avrupa Şampiyonası tarihinde henüz bir galibiyeti bulunmuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

2020 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nun ilk maçı olan ve , bu akşam saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. ve 'nın da yer aldığı grubun en zayıf halkaları olarak gösterilen iki ekip, 'da bulunan 'da karşılaşacak.

Karşılaşma, TRT 1'den yayınlanacak ve İsveçli hakem yönetecek.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba, Kalajdzic

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski, Ademi, Nikolov, Bardhi, Elif, Trajkovski, Pandev

İLKLERİN KARŞILAŞMASI

Avrupa Şampiyonaları tarihinde daha önce 3 kez boy gösteren Avusturya, henüz galibiyet alamadı. Kuzey Makedonya ise tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor.

Avusturya, turnuvada ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, Kuzey Makedonya ise ilk Avrupa Şampiyonası maçını galibiyetle tamamlamak istiyor.

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EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ve Kuzey Makedonya karşılaşıyor
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